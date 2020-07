Prescrizioni in cambio di denaro: 10 medici indagati nel Foggiano e nella Bat

Prescrizioni in cambio di regali o denaro, medicinali rivenduti in Albania o buttati e bruciati in campagna. Sono almeno dieci i medici indagati nella nuova Farmatruffa che la scorsa settimana ha visto il Nas dei carabinieri, su ordine del pm Claudio Pinto, effettuare 44 perquisizioni tra Bari, Brindisi, Foggia e la Bat, oltre che nelle sedi di alcune aziende farmaceutiche in Campania e nel Lazio.

Le accuse, a vario titolo e secondo le rispettive responsabilità, sono di associazione per delinquere finalizzata alla truffa al Servizio sanitario, falso ideologico e corruzione. Al centro dell’inchiesta c’è Michele Salzo, un medico di Conversano che era già stato coinvolto nella Farmatruffa di 15 anni fa.

Fonte: GdM