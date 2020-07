(AGI) “Lavoriamo meno ore, ma dobbiamo riempire molti più cassoni che in passato. Questo significa guadagnare molto di meno e spaccarci di più la schiena”. A.D. è un senegalese di 57 anni e da dieci vive in una delle baracche del Gran Ghetto, l’insediamento che si trova tra San Severo e Rignano Garganico, nel foggiano. Nel 2005 è entrato in Italia, dalla Francia, e dopo alcuni lavoretti nel nord e centro Italia è arrivato in provincia di Foggia per lavorare nelle campagne come bracciante. “Ho sempre lavorato in nero – racconta all’AGI – e sempre grazie al capo, il caporale come lo chiamate voi. Raccolgo ortaggi e a breve inizierò la raccolta del pomodoro”.

Nel foggiano sono quasi 17 mila gli ettari che ogni anno vengono utilizzati per la raccolta del pomodoro, realizzando così il 30-40 per cento di tutto il prodotto italiano. La raccolta inizierà tra qualche settimana. (AGI)