Cittadino: “Lettera aperta al Partito Democratico di Manfredonia”

Riceviamo e pubblichiamo

LETTERA APERTA AL PD DI MANFREDONIA

1)Sei sicuro di poterTi sottrarre in questo modo al giudizio degli elettori?

2)Gli iscritti seguiranno la nuova formazione? Si impegneranno a votarla ed a collaborare? O saranno invece liberi di fare altre scelte?

3)Il nuovo soggetto formato va a sostituirTi temporaneamente o permanentemente? E nel futuro, quando Ti ripresenterai sarà scongiurato il giudizio negativo che vuoi ora evitare?

4)Cosa ne sarà di quegli elettori che Ti votavano, nonostante tutto e tutti? Questi si determinavano a farlo per evitare il partito azienda, il partito algoritmo ed i sovranisti. Ed ora ricusano agli improbabili fautori delle formazioni personalistiche ed il vecchio che si è riproposto travestito da nuovo.

Soprattutto sconcerta il fatto che in questo modo è stata emessa una condanna, senza processo, con riconoscimento di responsabilità, per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Uno strano autogiudizio di tipo collodiano, che, è noto, importa la condanna della vittima dell’illecito!

Tu in questa vicenda sei vittima e non colpevole dei fatti che hanno indotto il Ministro dell’Interno a disporre lo scioglimento per mafia del Consiglio Comunale.

O non è così?

Sei stato forse autore dei fatti contestati?

O sei stato semplicemente consapevole, non hai fatto nulla e dunque sei ugualmente responsabile?

Naturalmente è augurabile che sui fatti venga fatta chiarezza e che si riesca ad ottenere lo scagionamento dei soggetti coinvolti, dell’amministrazione e, perché no, della città. Lo scioglimento ci riguarda tutti, tutti abbiamo diritto di conoscere la realtà dei fatti e, per converso, tutti abbiamo il dovere di collaborare, con la massima disponibilità, affinchè la verità emerga.

Il disorientamento ingenerato fra l’elettorato, più o meno orientato poi, sembra inopinatamente favorire i maggiori responsabili dei guasti.

Speriamo che non sia tardi, che torni sulla tua decisione e ti disponi ad affrontare con serenità il giudizio dell’elettorato, che non è tanto stupido.

Prima o poi bisognerà farlo, a meno che non ritieni di non presentarTi più a Manfredonia.

In questi frangenti si perderanno voti, è un fatto altamente probabile. Nessun escamotage potrà scongiurarlo. Ma in questo modo si proporrà un nuovo corso, sia pure partendo da un possibile ridimensionamento.

Forse è il caso di dare maggior credito ai cittadini elettori.

Con sincera preoccupazione.