Due giovani morti in 24 ore dopo il vaccino a Reggio Calabria

Reggio Calabria, 24/07/2021 – (retemia) Doppia tragedia a Reggio Calabria: due ragazzi di 35 e 41 anni sono morti nell’arco di 24 ore entrambi per un improvviso aneurisma cerebrale. Si erano sottoposti alla seconda dose del vaccino anti-Covid da pochi giorni.

Doppia tragedia a Reggio Calabria, dove in meno di 24 ore tra ieri mattina e stanotte sono morti due ragazzi molto conosciuti in città per un improvviso malore: si tratta di Diego Laurendi, 35 anni, imprenditore e titolare del noto Gran Caffè situato sul Lungomare, e Angelo Tedesco, 41 anni, responsabile amministrativo di System House, storica azienda informatica calabrese. Entrambi i ragazzi sono stati stroncati da un aneurisma cerebrale, ed entrambi si erano sottoposti da pochi giorni alla seconda dose della vaccinazione anti-Covid. (retemia)