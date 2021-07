Emiliano telefona a Figliuolo: “Prenotazioni vaccini schizzano: +131%”

Bari, 24/07/2021 – Rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione anticovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Lo comunica la Regione Puglia che aggiunge che oggi il presidente Michele Emiliano ha chiamato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, per comunicargli questi dati e per dare atto al presidente Draghi e al ministro Speranza della risposta dei cittadini pugliesi al green pass.