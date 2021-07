Manfredonia, 24 luglio 2021. Incidente stradale la notte del 18 luglio scorso a Manfredonia, in via Barletta.

Questa la versione dei fatti e la reazione del proprietario di una delle auto che hanno riportato danni alla carrozzeria.

“Volevo aggiungere alla persona con la Nissan Juke grigio scuro, so tutto ora: stavi rientrando a casa su via Barletta e qui la strada è dritta, con delle buche ma è dritta. Mi chiedo pertanto: ma come ca..o hai fatto a schiantarti vicino la mia macchina, si è spenta la tua macchina al momento dell’impatto, e poi sei ripartito“.

“Quindi cosa dire: se vuoi ti pago io l’aumento dell’assicurazione l’importante che ti fai avanti. Su facebook sono ‘Paolo Paolo’, ti aspetto, grazie“.