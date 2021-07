Turismo religioso, San Giovanni Rotondo al secondo posto in Italia

San Giovanni Rotondo (Foggia), 24/07/2021 – (adnkronos) Dai cammini ai santuari, dalle chiese ai luoghi sacri più in generale, in Italia sono molti i luoghi meta di pellegrinaggi al centro di vacanze all’insegna della spiritualità. E se un turista su 5 viaggia nel mondo per motivi di fede, per un totale di ben 330 milioni di presenze e un fatturato annuo di circa 18 miliardi di dollari, in Italia, ogni anno, si stima che il turismo religioso generi 3 milioni di turisti per un totale di 8,6 milioni di presenze (pernottamenti).

Si tratta di dati rilevati in era pre covid, in base a una indagine condotta da Isnart (Istituto nazionale sulle ricerche turistiche) e Unioncamere del 2017. Oggi, a causa del grande calo di turisti stranieri per la pandemia non solo in Italia ma anche in Europa, i numeri sono ben diversi. “Nonostante il fermo dei pellegrini che, a causa dell’impossibilità di spostarsi in gruppo viste le restrizioni, il numero delle recensioni social connesse alle esperienze dei cammini e gli eventi religiosi è stato, nel 2020, pari al 7% sul totale.

Un dato che però a mio avviso è troppo basso vista l’importanza dell’Italia a livello mondiale per la cristianità, i movimenti monastici e l’enorme patrimonio culturale a questi collegato”. E’ quanto riferisce all’Adnkronos il presidente dell’Isnart Roberto Di Vincenzo che osserva: “se vogliamo rilanciare l’Italia, su prodotti che potranno continuare a crescere, questi vanno valorizzati nella logica dei cammini, antesignani di un turismo lento e sostenibile”.

Ma dove vanno in prevalenza i turisti spirituali del XXI secolo in Italia? La basilica di San Pietro con 7 milioni di presenze è al top, seguita dalla basilica di S Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo con 6 milioni di presenze, poi la basilica di San Francesco ad Assisi e il santuario della Madonna di Loreto sono i luoghi dello spirto più frequentati. Ma nella top ten ci sono anche il santuario della Madonna del Rosario a Pompei, la basilica di S Antonio a Padova, il santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, il santuario della Madonna del Monte Berico a Vicenza, le basiliche di S Vitale e Sant’Apollinare a Ravenna e il santuario della madonna di San Luca a Bologna. (adnkronos)