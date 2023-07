Anziano di Monte Sant’Angelo colto da ictus in spiaggia: soccorso

FOGGIA – Salvataggio nella mattinata di oggi a Marina di Lesina, in provincia di Foggia, in un lido. Un ultrasettantenne di Monte Sant’Angelo, colto da ictus in spiaggia, è stato soccorso dalla Guardia Costiera Ausiliaria, dalla Guardia Medica, allertata dalla sala operativa e dal 118. Non si conoscono al momento le sue condizioni. Lo riporta la Gazzetta di San Severo.