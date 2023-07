ASE, Riccardi: “La gestione dei rifiuti nelle mani dei fratelli Caponi”

Tornando all’intervista, non posso fare a meno di sottolineare positivamente la dichiarata disponibilità a riavviare le procedure per la messa in funzione dell’impianto di selezione, che è stato lasciato in uno stato di totale abbandono per oltre 4 anni dopo la sua costruzione. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, il confronto con i dati medi nazionali e regionali non regge. L’azienda aveva raggiunto il prestigioso risultato di superare il 65%, ma negli ultimi anni è scesa al di sotto di quel dato, nonostante il considerevole aumento del personale. L’impegno ora è di aumentare la percentuale oltre il 70% e ridurre i costi della TARI.