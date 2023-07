C’era una volta l’Italia 4 volte Campione del Mondo

Le nuove generazioni sono abituate a vedere i Mondiali di calcio senza gli Azzurri, basti pensare che l’ultima partecipazione dell’Italia alla Coppa del Mondo risale al 2014, ben 9 anni fa, quasi mezza generazione, ma fino al 2006 gli Azzurri sono stati diverse volte protagonisti di questa manifestazione, la più importante in assoluto nel mondo del pallone.

Non è un caso se la Nazionale Italiana è la più vincente insieme alla Germania e al Brasile pentacampione, ecco alcune curiosità sui 4 Mondiali vinti nella storia Azzurra.

Il bis di Vittorio Pozzo e il record di 2 Coppe del Mondo vinte

Vittorio Pozzo è ancora oggi l’unico allenatore capace di vincere due Coppe del Mondo e in altrettante edizioni consecutive: 1934 e 1938.

La finale del Mondiale 1934 fu disputata a Roma e gli Azzurri affrontarono la Cecoslovacchia, il risultato rimase fisso sullo 0 – 0 fino al minuto 71, quando il calciatore Ceco Puc portò il vantaggio gli ospiti. Dieci minuti dopo Orsi pareggiò i conti e l’Italia riuscì a ribaltare il risultato nei tempi supplementari con un gol di Schiavio, vincendo la sua prima Coppa del Mondo.

Il bis arriva quattro anni dopo nella finale disputata contro l’Ungheria. Gli Azzurri non soffrono e Vittorio Pozzo schiera una formazione che fa paura, strappando la seconda Coppa del Mondo con una straordinaria vittoria per 4 – 2. Per gli Azzurri segnarono Colaussi e Piola, entrambi firmarono una doppietta.

Spagna 1982: il terzo Mondiale

Gli Azzurri nei Mondiali 1982 partono male e concludono il girone con 3 punti, ma vengono ripescati come migliore terza e iniziano a piovere critiche sul CT Enzo Bearzot.

Nonostante il periodo negativo l’Italia arriva in finale dove l’11 luglio 1982 sfida la Germania, ma non c’è storia, i gol di Rossi, Tardelli e Altobelli, fissano il risultato sul 3 – 1 e gli Azzurri vincono il loro terzo Mondiale. Paolo Rossi chiude da capocannoniere il torneo con 6 gol.

Germania 2006: Italia Campione del Mondo prima dell’eclissi

Al Mondiale 2006 gli Azzurri partono bene e arrivano in semifinale nonostante le difficoltà, dove ad attendere la formazione di Marcello Lippi ci sono ancora una volta i Tedeschi, in questo caso padroni di casa.

È possibile avere una panoramica completa sulle statistiche di questo mondiale dando un’occhiata ai siti e alle app per scommesse sportive mobili, i dati mostrano che l’Italia subì soltanto 2 gol e mai su azione, il primo su calcio d’angolo nei gironi e il secondo su rigore nella finale. Oltre a queste statistiche c’è anche la storia della semifinale e della finale, due gare epiche.

Nella semifinale contro la Germania la gara terminò 0 – 0 e il risultato sembrava non potesse cambiare fino allo scadere, quando l’Italia si propone in attacco e sfonda la difesa avversaria con Grosso. Siamo al minuto 119 e i tifosi Azzurri non hanno avuto neanche il tempo di festeggiare che Del Piero mette la firma sul 2 – 0. L’Italia è in finale.

La finale dei Mondial 2006 è famosa per la testata di Zidane a Materazzi ma anche perché ancora oggi è fra le gare più lunghe della storia. Sul dischetto dei rigori si materializzano i fantasmi della finale USA ’94 persa contro il Brasile, ma Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso non falliscono dagli 11 metri, a differenza di Trezeguet che sbaglia clamorosamente, regalando la quarta Coppa del Mondo agli Azzurri.