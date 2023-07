Dell’Erba: “Game Over, Foggia ha ora la possibilità di voltare pagina”

FOGGIA – A poche ore dall’operazione antimafia “Game over” il componente della Commissione regionale per lo studio delle mafie in Puglia Paolo Dell’Erba sottolinea la grande opportunità di rinascita per Foggia.

“Ero certo che il Procuratore Nazionale Antimafia Melillo avrebbe chiesto ed ottenuto un impegno importante per contrastare la mafia foggiana.

Ma forze dell’ordine e magistrati hanno fatto molto di più liberando la città dalla cosiddetta Quarta Mafia. Ma attenzione a non illudersi che la mafia da oggi non esista più perché è solo con la cultura della legalità che sarà possibile estirpare le radici di questa piaga. Dobbiamo dire grazie a tutti coloro che ogni giorno sono impegnati su questo fronte”, conclude il consigliere regionale Paolo Dell’Erba.