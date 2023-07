Emiliano su “Game Over”: “Un duro colpo agli appartenenti della Società foggiana”

"Lo Stato c'è e opera costantemente per l'affermazione della legalità e della giustizia. La riuscita di questa imponente operazione conferma che i cittadini possono sempre avere fiducia nelle Istituzioni, nella Magistratura e nelle Forze di Polizia. Ringrazio il Procuratore della D.D.A., Roberto Rossi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, Michele Miulli, e le donne e gli uomini che lavorano in squadra con loro per questo significativo successo", ha concluso Emiliano.