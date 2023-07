Foggia, avviata l’istituzione della Fondazione “Secondo Federico”

FOGGIA – “La Fondazione “Secondo Federico” è l’oggetto della proposta di legge assegnata alla VI Commissione Cultura del Consiglio regionale, adempimento che avvia l’iter della sua istituzione sostenuta da tutti i consiglieri regionali della provincia di Foggia, di maggioranza e opposizione, con in testa il vice presidente Raffaele Piemontese e l’assessora alle Politiche sociali Rosa Barone.

“La Fondazione ha la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale presente nella provincia di Foggia e nel resto della Puglia, legato alla figura di Federico II – si legge all’articolo 1, comma 4 – sostenendone in modo particolare la conoscenza e la fruizione attraverso l’integrazione tra espressioni della cultura digitale, della cultura industriale e della cultura artigianale, nella dimensione europea e mediterranea. Ha altresì lo scopo di promuovere interventi e programmi in ambito culturale e sociale ispirati alla figura di Federico II”.

Ciò che abbiamo immaginato è uno strumento, giuridico e finanziario, che elabori originali strategie di ricerca e valorizzazione del retaggio dello Stupor Mundi per favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta culturale, la promozione di luoghi e itinerari materiali e immateriali anche a fini turistici, il protagonismo dei giovani studenti e ricercatori italiani, europei e dei Paesi del Mediterraneo capaci di estrarre dalla matrice federiciana idee di futuro.

La Fondazione “Secondo Federico” avrà sede a Foggia, città che fu anche ‘imperiale’, e sarà partecipata al 51% dalla Regione Puglia e al 49% da soci privati e pubblici, inizialmente i Comuni di Lucera, Monte Sant’Angelo e Torremaggiore, in ragione della qualità degli insediamenti federiciani presenti in quelle città e territori, con in testa Castel Fiorentino, il sito in cui l’imperatore morì. L’auspicio è che anche la Provincia di Foggia condivida l’iniziativa e vi partecipi attivamente.

Come previsto dalla legge regionale di bilancio approvata il 29 dicembre 2022, alla Fondazione sono destinati 250.000 euro l’anno per gli anni 2023-24-25. Come detto, la proposta di legge ha ottenuto le firme di: Raffaele Piemontese (PD), Rosa Barone (M5S), Napoleone Cera (FI), Sergio Clemente (Azione), Giannicola De Leonardis (FdI), Paolo Dell’Erba (FI), Joseph Splendido (Lega) e Antonio Tutolo (Misto).

Oltre loro, ritengo doveroso citare il lavoro di elaborazione e sostegno di Peppino D’Urso, già presidente del Teatro Pubblico Pugliese, e di tutti quanti hanno dedicato tempo e lavoro ad uno straordinario progetto di recupero e valorizzazione di un inestimabile patrimonio culturale, materiale e immateriale, su cui rifondare l’identità stessa della terra così amata da Federico II”. Lo riporta Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale.