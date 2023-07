Foggia. “Cani in celle di fortuna, in via Almirante un canile abusivo”

Foggia – E’ davvero un colpo al cuore vedere cani abbandonati in celle di fortuna.

Nell’estrema periferia di Foggia, precisamente in Via Almirante, si assiste da tempo ad un dramma a cui non si può restare indifferenti. Un canile improvvisato dove i cani randagi sono costretti a vivere sotto il sole a 50 gradi, in mezzo agli escrementi e sporcizia. Tutto questo riporta in primo piano l’emergenza randagismo.

La città di Foggia non ha un canile ma la cosa più incresciosa è che lo scorso anno, quando l’ex Commissario Marilisa Magno era impegnata nel non fare nulla, altri comuni hanno intercettato il finanziamento del Ministero dell’Interno di 8 milioni di euro dell’anno 2022 destinato all’ammodernamento o alla progettazione e costruzione ex novo di rifugi per cani randagi.

“Noi di Fratelli d’Italia, qualora i cittadini dovessero darci fiducia alle prossime amministrative in programma i prossimi 22-23 Ottobre 2023, ci impegneremo per la costruzione di un canile comunale che rispetti la dignità dei nostri amici animali e possa risolvere in maniera definitiva la piaga del randagismo, emergenza ormai conclamata nella nostra città.”

Così Mario Giampietro Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia -Foggia