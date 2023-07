Foggia, oggi la graduatoria per ripescaggi e riammissioni

FOGGIA – Il Consiglio Federale FIGC, nella giornata di oggi, è chiamato a discutere le domande di riammissione e dei ripescaggi in Serie B e in Lega Pro. Nella giornata di oggi, infatti, verrà stilata la graduatoria delle squadre aventi diritto alla riammissione (o al ripescaggio) in entrambi i tornei.

In seguito, il 2 agosto il TAR sarà chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da Foggia, Lecco, Reggina e Siena.

Con ogni probabilità si dovrà ricorrere anche al Consiglio di Stato, già fissato per il 29 agosto. Il prossimo Consiglio Federale è, al momento, fissato per il 30 agosto. In quella data dovrebbero essere, infine, completati gli organici della Serie B e della Lega Pro.

La riunione è stata anticipata dal 28 luglio a oggi.

Il Consiglio sarà chiamato a stilare la graduatoria per le riammissioni e i ripescaggi in Lega Pro e in Serie B. In cadetteria, sono quattro le squadre che hanno presentato la domanda per la riammissione: Brescia, Perugia, SPAL e Benevento. A queste si è aggiunta il Foggia, che chiede il ripescaggio. Non è diversa la situazione in Serie C.

