Giunta regionale pugliese, i principali provvedimenti approvati

BARI – Si riportano i principali provvedimenti approvati questo pomeriggio dalla Giunta regionale.

PNRR

Istituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – Puglia). Tale comitato, della durata di 3 anni, è costituito da 6 membri designati dalla Giunta regionale, di cui 3 interni alla Regione Puglia e 3 esterni. I membri interni sono: Giuseppe Pasquale Roberto Catalano, capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale; Pasquale Orlando, direttore della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia; Barbara Valenzano, responsabile della Struttura Speciale Equip. A Sezione – Ufficio PNRR Puglia. I membri esterni, selezionati mediante procedura pubblica, sono Angelo Corallo, Raffaele Parlangeli e Salvatore Campanelli.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Adozione delle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione regionale di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano (c.d. whistleblowing)”. Le linee guida realizzano l’adeguamento dell’ordinamento regionale al quadro normativo nazionale.

UNIVERSITÀ

Definizione degli indirizzi e dei criteri per l’erogazione da parte di ADISU Puglia delle borse di studio, dei benefici e dei servizi relativi all’anno accademico 2023/2024 e aggiornamento della tassa regionale per il diritto agli studi universitari alla luce dei tassi di inflazione.

Approvazione della convenzione di collaborazione tra la Regione Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione e la valorizzazione del corso di laurea magistrale in Diritto e Gestione dei Servizi Sanitari, per le attività di orientamento e accompagnamento al lavoro e per lo svolgimento di tirocini curriculari.

TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Variazione al bilancio di 4.850.000,00 euro per la realizzazione di interventi di distrettualizzazione, controllo delle pressioni e monitoraggio delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e per la sostituzione dei tronchi vetusti e ammalorati nelle aree dei comuni di Giovinazzo, Molfetta e Corato (Bari).

Autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce nell’ambito del piano elettrificazione della linea Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano proposto dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Puglia e Il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria (Crea) per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo studio della biodiversità olivicola per la gestione fitosanitaria della xylella fastidiosa sul territorio della regione Puglia.

SALUTE

Recepimento dell’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2022-2025 e contestuale istituzione di un gruppo tecnico di coordinamento regionale finalizzato alla definizione degli obiettivi e delle priorità comuni del Piano, alla redazione e alla proposta di schemi di provvedimenti e alla individuazione delle fonti di finanziamento delle progettualità.

Autorizzazione alla ripartizione delle risorse per il Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2022 e adozione di disposizioni finanziarie per l’esercizio 2023.

TRASPORTO PUBBLICO SOSTENIBILE

Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione Puglia per lo svolgimento di azioni comuni, scambi ed esperienze in materia di trasporto pubblico sostenibile, sviluppo dell’idrogeno, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici.

ECONOMIA DELLA CULTURA

Rinnovo del protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.) per la promozione del patrimonio culturale pugliese e contestuale delega al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio a nominare una Consulta Regionale composta da docenti e studiosi di tradizioni popolari e discipline affini finalizzata a promuovere, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni tradizionali della cultura popolare pugliese.

Approvazione dello schema d’accordo di cooperazione con il Comune di Barletta finalizzato allo svolgimento delle attività della “Rievocazione storica della Disfida di Barletta”.

Destinazione dell’avanzo di amministrazione di 1.500.000,00 euro (derivanti dalla restituzione di somme precedentemente assegnate nell’ambito della Misura 2.1 del POR Puglia 2000-2006) al finanziamento delle iniziative selezionate con l’avviso “Apulia Cinefestival Network 2023-2025”, emanato dall’Apulia Film Commission e finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse per la produzione di festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi in Puglia.

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE TERRITORIALE

Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione dell’Avviso pubblico di concessione contributi ex art. 8 della legge regionale n. 12/2005 sul sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo.

Variazione di bilancio connessa all’implementazione della nuova versione del Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014-2020 (Programma complementare di azione e coesione sulla Governance nazionale dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020)

AGENZIE

Approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2022 dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) dell’Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia).