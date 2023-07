In fiamme autoparco a Cerignola: paura tra i residenti (FOTO)

Cerignola, 24 luglio 2023 – Per cause in via di accertamento da parte delle autorità competenti, una nuvola di fumo ha invaso delle abitazioni in seguito a un incendio verificatosi nei pressi di un autoparco a Cerignola.

Le fiamme hanno lambito il muretto di cinta di un terreno nelle vicinanze.

Tensione tra gli abitanti del quartiere. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Secondo quanto riporta l’Agenzia di stampa ANSA, sono diverse le auto coinvolte.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco; i rilievi, invece, sono affidati ai Carabinieri che dovranno accertare la natura dell’incendio. Al momento nessuna pista investigativa è stata esclusa. Alcuni residenti della zona hanno udito anche una serie di scoppi, che a quanto si apprende, però, proverrebbero dalle auto coinvolte nell’incendio.

Nei pressi dell’autosalone c’è anche un mezzo del 118 per alcune persone che avrebbero accusato un malore dopo l’incendio.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI