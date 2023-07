SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Una coppia e il cane che era con loro sono stati travolti da uno scooter mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’incidente si è verificato ieri sera a Termoli, in via Martiri della Resistenza.

Il bilancio è di tre feriti trasportati al San Timoteo, tra cui il conducente del mezzo a due ruote.

Per la donna investita, a causa delle gravi ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Per il povero cane non c’è stato nulla da fare. Sul posto Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari 118 che hanno trasferito i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale.

Lo riporta TVi Molise.