Non vedente si laurea in pianoforte in Puglia: “Il primo in Italia”

BARI – Si chiama Nicola Pio Nasca, è di Bari, ed è il primo studente non vedente dalla nascita a conseguire in Italia la laurea triennale in pianoforte. Lo comunica la Regione Puglia in una nota. Questa mattina l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, e il presidente regionale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Puglia e I.ri.fo.r. Puglia, Paolo Lacorte, hanno partecipato alla seduta di laurea dello studente del Conservatorio di musica Niccolò Piccinni a Bari.

“Era importante oggi essere qui – ha detto l’assessore Leo – per far sentire tutto il nostro supporto al giovane musicista e a tutti gli studenti non vedenti che scelgono di frequentare i nostri conservatori, esattamente al pari dei loro coetanei.

Fonte: corrierebari

L’inclusione passa attraverso la musica, noi ne siamo fortemente convinti tanto che stiamo portando avanti in questi mesi un progetto regionale straordinario intitolato ‘Illuminiamo le note’, che promuove percorsi d’inclusione delle persone con disabilità visiva nei conservatori pugliesi. Lo stiamo facendo con Uici Puglia e I.ri.fo.r Puglia che ringrazio per l’impegno profuso per questa iniziativa e per tutto il supporto che forniscono costantemente alle persone non vedenti”.

“Coltivare il proprio talento, seguire le proprie passioni, anche se si parte da una condizione di disabilità – ha concluso l’assessore – in Puglia è possibile. Mi auguro che la laurea di Nicola Pio Nasca possa valere ad esempio per tante e tanti giovani che vogliono seguire questa strada”.

Lo riporta l’agenzia Ansa.