“Per gli imprenditori locali: è il momento di sostenere il Manfredonia Calcio”

Manfredonia – In questi giorni roventi, tiene banco la questione Manfredonia Calcio 1932. Tante le domande: chi sarà l’allenatore, chi il direttore sportivo, chi sosterrà economicamente il progetto?

Esattamente 10 giorni fa la società formalizzava la pratica di iscrizione al campionato di serie D. Un’operazione, questa, che si è potuta realizzare solo grazie all’intervento economico e personale del Sindaco Gianni Rotice.

In verità, pochi sanno delle convulse e difficili giornate che hanno preceduto l’iscrizione in D, nelle quali, si è dovuto trovare l’intesa con il partente “patron” Giuseppe Di Benedetto, per la cessione del 50% delle quote societarie, con contestuale nomina del nuovo Presidente, necessari per perfezionare l’iscrizione. Un primo ed importante passo è stato fatto e questo ha consentito di evitare la radiazione del titolo calcistico, con conseguente estinzione del calcio che conta e della gloriosa storia del Manfredonia Calcio 1932.

All’indomani dell’iscrizione, vi è stato un accorato appello pubblico del primo cittadino, rivolto alle forze economiche ed imprenditoriali della città, per sostenere economicamente il Manfredonia Calcio, nella stagione calcistica 2023/24, che lo vedrà impegnato nel campionato nazionale di serie D.

Il Manfredonia Calcio è patrimonio della città, di ciascun cittadino. Di questo ho la prova tangibile. Tante, infatti, sono le persone, quindi, donne, ragazzi, uomini adulti e non che per strada, con interesse, chiedono della prossima imminente stagione della squadra della nostra città.

Questo interesse, testimonia l’amore per i colori biancocelesti della prima squadra della città. Le forze economiche ed ed imprenditoriali della città, così come normalmente accade ovunque, potrebbero, anzi, dovrebbero sostenere economicamente la società.

Lo strumento sarebbero i contratti di sponsorizzazione, auspicati a più riprese dal Sindaco.

In fondo, sono operazioni fiscalmente convenienti attraverso le quali l’imprenditore ne ottiene un beneficio fiscale e nel contempo contribuisce alla promozione dello sport, nella fattispecie quello del calcio nella categoria nazionale della serie D.

Evidenti e conseguenziali sono i risvolti mediatici per gli imprenditori che decidessero di sponsorizzare il Manfredonia Calcio, con visibilità del loro marchio a livello nazionale e nelle tv regionali. Ma oltre a questi benefici, ciò che dovrebbe indurre a fornire il proprio contributo economico, dovrebbe essere l’amore verso Manfredonia e per i colori del Manfredonia Calcio 1932.

In fondo il Manfredonia Calcio in questi anni si è sempre sostenuto con i contributi degli imprenditori locali. Visto che nel territorio ma soprattutto a Manfredonia, di Imprenditori ve ne sono, sarebbe cosa buona e giusta che ognuno dia il proprio contributo economico per la causa del Manfredonia Calcio.

Non è un obbligo, sia chiaro, ma chi ama la propria città, quindi Manfredonia e chi ha vissuto le forti emozioni della fossa del leoni, è chiamato a farlo.

Lo ha fatto un imprenditore di Trinitapoli, ergo, non vedo perché non possano farlo pro quota gli imprenditori della nostra città. Faccio leva sul vostro orgoglio e sull’amore che mostrate per questa città. E’ ora di dimostrarlo.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 24 luglio 2023