Qualche idea per le tue vacanze in Alto Adige

Siamo ormai nel pieno dell’estate e comincia a essere il momento giusto per pianificare una bella vacanza che ci permetta di rilassarci, di divertirci e di sfuggire al caos e alla calura insopportabile delle città. Se non sei fra i tanti “irriducibili del mare” che non rinuncerebbero mai a una vacanza in una delle belle località marittime che abbiamo in Italia, allora il posto giusto per te è l’Alto Adige, territorio meraviglioso che ha tantissimo da offrire ai suoi visitatori. Cominciamo quindi a pensare sul serio alla tua destinazione altoatesina.

Innanzitutto,trovi qui ottimi hotel in Alto Adige, confronta con calma tutte le offerte e annota quelle che sono le strutture che ti sembrano soddisfare maggiormente le tue aspettative dopodiché potrai fare una scelta definitiva. Da parte nostra, per facilitare la tua scelta, ti diamo qualche indicazione su alcune delle possibili destinazioni.

Dove soggiornare in Alto Adige?

La vocazione turistica del territorio altoatesino non ha eguali; qui tutto è perfettamente organizzato per offrire il meglio ai tanti vacanzieri: a chi viaggia da solo, alle coppie che vogliono fare una vacanza romantica, alle famiglie, ai gruppi di amici. Qualsiasi luogo tu scelga, non rimarrai deluso. Ecco qualche suggerimento.

Una destinazione che sicuramente conoscerai, perlomeno di fama, è Vipiteno, incantevole località dell’Alta Valle Isarco, il cui centro storico è uno dei più affascinanti dell’Alto Adige; bellissimi sono i tanti suoi palazzi con architettura medievale. Molte sono le attrazioni che si trovano in città e nei suoi dintorni.

Altra incantevole località è Bressanone (che per inciso si trova a circa 30 km da Vipiteno); è il capoluogo della Valle Isarco, non soltanto dal punto di vista amministrativo, ma anche da quello artistico e culturale. Il suo centro storico, con i suoi bellissimi portici, è un vero gioiello, sicuramente uno dei più affascinanti di tutto l’Alto Adige. Da non perdere il Duomo, il Palazzo Vescovile e la collezione di presepi. Nei mesi più caldi Bressanone è un luogo di partenza perfetto per escursioni da farsi a piedi o in bicicletta.

Un altro ottimo suggerimento per il tuo soggiorno è Caldaro sulla Strada del Vino; il paese, come facilmente si può intuire dal nome, è circondato da vigneti (ma anche da frutteti) ed è noto per la coltivazione della vite. Coloro che amano gli sport acquatici si troveranno benissimo in questa incantevole località perché potranno divertirsi nel Lago di Caldaro, uno dei laghi più caldi dell’arco alpino.

Spostiamoci a Brunico, città medievale che vanta uno dei più bei centri storici del territorio altoatesino; è il capoluogo della Val Pusteria, una delle più belle e importanti valli dell’Alto Adige. Nei mesi estivi Brunico è un vero e proprio paradiso in terra per chi ama l’escursionismo e il ciclismo; nei pressi della città, infatti, sono numerosi i percorsi escursionistici e le piste ciclabili.

Forse è meno noto delle altre località citate sopra è Burgusio, ma possiamo garantirlo, è un vero e proprio gioiellino che è caratterizzato dagli affreschi che si possono ammirare sulle facciate delle case. Degno di nota è Castel Principe (XIII sec.), ma il top di questa località è il convento benedettino di Monte Maria, considerato a ragione uno dei monumenti di maggiore importanza del Trentino-Alto Adige. Il paese è attraversato dalla ciclabile Via Claudia Augusta, vero e proprio highlight per gli amanti della bicicletta. (nota stampa).