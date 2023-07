Roma – Foggia. “Facciamo viaggiare Alain Elkann sui treni con i poveri. Ma che ca**o!”

FOGGIA – L’intemerata classista di Alain Elkann contro i “lanzichenecchi” è diventata presto virale. L’articolessa finita su Repubblica, in cui il papà del padrone del quotidiano medesimo descrive con fastidio un gruppo di adolescenti seduti in prima classe di fianco a lui sul treno Italo, che lo ha portato da Roma a Foggia, ha suscitato su Twitter reazioni di dilagante ilarità come di riflessioni argute e costruttive.

Lo scrittore Paolo Nori si muove sulla falsariga kunderiana della leggerezza dell’essere e fa sapere che ha approfittato, un po’ come si faceva nella redazione di Cuore con i libri di Eugenio Scalfari, “delle circostanze per pesare Vita di Moravia, di Alain Elkann (eran degli anni che non lo facevo). Pesa 810 grammi”. La durezza del vivere, account del giornalista Sergio Giraldo, ha accostato i nobili fastidi del casato piemontese grazie ad un semplice ma evocativo cambio di consonanti: “Alain Elkann mentve si appvesta a saive sul tveno pev Foggia, che nonostante, la pvima classe pullula di popolani”.

Lo riporta Davide Turrini su ilfattoquotidiano.it.