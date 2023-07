Tacconi scrive dal Casa Sollievo per i 100 anni Juve – Agnelli

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “Vi scrivo dall’ospedale Sollievo della Sofferenza di san Giovanni Rotondo”. In occasione dei 100 anni di storia tra Agnelli e la Juventus anche Stefano Tacconi ha voluto unirsi agli auguri. L’ex portiere, che è ancora in riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale che lo colpì mesi fa, scrive:

“Il mio pensiero oggi va a voi e a questa serata molto importante…

Qui ogni giorno faccio riabilitazione, quasi di più di quando mi allenavo nella Juve ed è proprio dal mondo Juventus che ho imparato a tirare fuori carattere, forza e determinazione e soprattutto a non mollare mai. Vi mando un forte abbraccio! Non vedo l’ora di potere tornare allo stadio per seguire le partite e salutare tutti i miei tifosi che mi hanno sostenuto fino ad ora. Sempre forza Juve”. Lo riporta sportevai.it.

Ph: Instagram