Gargano – Una tragica scoperta ha sconvolto i residenti di Carpino ieri sera, quando intorno alle 23:40 è stato rinvenuto senza vita il corpo di un uomo di 60 anni, identificato con le iniziali R.V., nella sua abitazione.

A dare l’allarme è stato il proprietario di un bar frequentato spesso dall’uomo, preoccupato dal fatto che R.V. non fosse comparso in paese da alcuni giorni e non rispondesse alle chiamate sul cellulare e al citofono. Da ciò, immediatamente, le autorità sono state allertate.

Sul posto sono giunte un’autoambulanza del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto intervenire per poter accedere all’interno dell’abitazione. Purtroppo, una volta entrati, i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Stando a quanto emerso, sembra che R.V. sia morto già da tre giorni.

La vittima, sfortunatamente, non aveva parenti stretti e viveva da solo. Le prime ipotesi riguardo alle cause del decesso sembrano indicare un malore improvviso.

Circa tre settimane fa, la cittadina di Carpino era stata teatro di un incidente che aveva colpito profondamente R.V.: un incendio aveva distrutto completamente la sua auto.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.