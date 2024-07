L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto di Luca Gagliano dal Calcio Padova.

Questa importante operazione di mercato è stata condotta dal presidente Nicola Grieco, dal direttore generale Francesco Dibiase e dal direttore sportivo Elio Di Toro.

Gagliano, attaccante centrale classe 2000, alto 182 cm, era legato al Padova fino al 30 giugno 2025. Ceduto a titolo definitivo, ha firmato con l’Audace Cerignola fino al 30 giugno 2026. Nell’ultima stagione, nel girone C di Serie C, ha giocato per Potenza (19 presenze e 1 gol) e Foggia (12 presenze e 3 reti).

Originario di Alghero, Gagliano è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Ha esordito con l’Under 17 nel 2015, segnando 10 reti nel 2016/2017, e ha raggiunto la doppia cifra anche con la Primavera nel 2019/2020, partecipando a due tornei di Viareggio (2017 e 2018).

Nel campionato 2019/2020 ha debuttato in Serie A, segnando il suo primo gol nella massima serie in Cagliari-Juventus 2-0, e fornendo un assist per il raddoppio di Simeone.

Nella stagione 2020/2021 ha avuto la sua prima esperienza in Serie C con l’Olbia (19 presenze, 1 gol). Nell’estate 2021 è passato all’Avellino (14 presenze e 3 reti) per poi tornare in Serie A a Cagliari. Nella stagione 2022/23 è stato acquistato dal Padova, dove ha collezionato 14 presenze.

