Il Foggia è sul punto di ingaggiare Mattia Vitale, centrocampista 27enne in arrivo dal Crotone. Parallelamente, il club rossonero sta trattando con il Palermo per assicurarsi Samuele Damiani, 26enne ex Juventus Next Gen, ben conosciuto da mister Brambilla che lo ha allenato per due stagioni.

Foggia su Vitale e Damiani, interessato a Crecco

Il direttore sportivo Domenico Roma è anche alla ricerca di un esterno sinistro: tutti gli indizi puntano su Luca Crecco, 28enne, che ha disputato l’ultima stagione a Latina con 31 presenze e 2 gol.

Movimenti in uscita: Beretta e Riccardi

In uscita, Giacomo Beretta ha rescisso il contratto, come si vocifera da oltre un mese. Inoltre, il difensore Davide Riccardi è stato ceduto al Novara. Seguiranno aggiornamenti.

Lo riporta Lagoleada.it