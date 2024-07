Classifica Censis 2024: l'Unifg è penultimo tra gli atenei medi statali

Anche quest’anno è disponibile la Classifica Censis delle Università italiane, giunta alla ventiquattresima edizione. Questo strumento è stato creato per guidare gli studenti nella scelta del percorso universitario, offrendo un’analisi dettagliata del sistema universitario italiano, comprendente atenei statali e non statali, suddivisi in categorie omogenee per dimensioni. La valutazione si basa su diversi criteri, tra cui le strutture disponibili, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione, la capacità di comunicazione digitale e l’occupabilità dei laureati. La classifica include anche le valutazioni della didattica per le lauree triennali, le magistrali a ciclo unico e le magistrali biennali, raggruppate rispettivamente in 15, 7 e 15 gruppi disciplinari. In totale, sono state stilate 70 classifiche, basate su 963 variabili considerate.

Come di consueto, la classifica Censis suddivide le università italiane in diverse categorie in base al numero di iscritti: mega atenei statali, grandi atenei statali, medi atenei statali (categoria in cui rientra l’Università di Foggia), piccoli atenei statali, politecnici e atenei non statali.

Tra i medi atenei statali, anche quest’anno l’Università di Trento guida la classifica con un punteggio di 94,5, seguita, come lo scorso anno, dall’Università di Udine. Al terzo posto si trova l’Università di Sassari con 91,7 punti, che guadagna una posizione rispetto all’anno scorso, seguita dall’Università Politecnica delle Marche al quarto posto con 91,0 punti e dall’Università di Siena al quinto con 90,5 punti.

L’Università di Foggia, invece, scende di altre due posizioni, collocandosi al penultimo posto, davanti solo all’Università di Catanzaro. L’Ateneo di Foggia registra un punteggio complessivo di 81,3, leggermente inferiore rispetto all’anno scorso (81,8). Analizzando i singoli parametri, si nota un piccolo miglioramento per le borse di studio (da 85 a 87) e l’occupabilità (da 70 a 77). Tuttavia, il punteggio relativo alla comunicazione e ai servizi digitali cala drasticamente, passando da 93 a 82 punti. Rimane stabile la valutazione del livello di internazionalizzazione, ferma a 87,0 punti.

