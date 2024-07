Manfredonia, 24 luglio. Maria Cristina D’Alba è la prima fisioterapista dei Vip della squadra Dream per Sanremo 2025.

Arriva dalla Puglia e precisamente da Manfredonia, in provincia di Foggia Maria Cristina D’Alba, new entry del team Dream massage.

Maria Cristina D’Alba è una professionista che nasce come fisioterapista dei Vip, ma che nel corso della sua carriera si è altamente specializzata attraverso numerosi percorsi di studio portati a termine con eccellenti risultati. Ha iniziato la sua carriera lavorando come fisioterapista, prima presso il proprio studio fisioterapico, e in seguito presso uno dei centri più rinomati della sud Italia.

Attualmente lavora presso una struttura sociosanitaria e parallelamente porta avanti la sua attività indipendente presso il proprio studio privato a Manfredonia. Inoltre è costantemente in tour in Italia e all’estero (su prenotazione Luxurymd8@gmail.com oppure 3508004275) per attività di consulenza come fisioterapista di vip, imprenditori e personaggi importanti del mondo dello spettacolo e dell’alta imprenditoria.

Ciò che ha sempre contraddistinto la Dott.ssa D’Alba è stata la sua visione del paziente a 360 gradi attraverso una chiave di lettura psicosomatica (da qui nasce il suo logo 360 degree care) che le ha permesso di ottenere ottimi risultati, nei campi più svariati sia curativi che estetici.

Ha sempre lavorato su tutti i casi clinici ma soprattutto sui casi più difficili e rari, ottenendo risultati brillanti e quasi inverosimili laddove altri colleghi sostenevano che non ci fosse più nulla da recuperare: quali pazienti psichiatrici, pazienti con deficit della deambulazione, pazienti con paraplegie, neoplasie e tanti altri casi, occupandosi di tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani e persino di animali in difficoltà motoria, ridonando felicità e chi l’aveva perduta da tempo.

Nel corso della sua carriera ha creato una sua personale tecnica di linfodrenaggio attraverso cui ottiene risultati unici ed immediati, nonché inimitabili, riducendo la dimensione degli arti superiori ed inferiori del 50% già dalla prima seduta. Questa tecnica da lei creata e portata avanti in tutte le città d’Italia, da Napoli a Milano passando per il centro Italia, è un vero unicum nel suo genere. Il linfodrenaggio della Dott.ssa D’Alba è un’innovazione nel settore, l’unica tecnica al mondo ad avere risultati immediati e inimitabili che tutti i migliori centri le invidiano e che attualmente lei sola è in grado di replicare.

Tra i punti di forza della Dott.ssa D’Alba oltre alla tecnica innovativa ed immediata di linfodrenaggio, si aggiunge anche una tecnica Fisioestetica miracolosa, che permette un immediato sollevamento di glutei, seno e pettorali maschili.

La Dott.ssa D’Alba, nonostante a livello professionale si senta già molto soddisfatta, e nonostante sia una persona molto riservata, ha scelto di esporsi in questa avventura Sanremese perché ha un grande sogno da realizzare. E’ una donna dalla forte fede e sente il dovere di portare a termine una missione che gli sia stata affidata: ovvero creare più ordine ed equilibrio iniziando con l’apertura di strutture in Italia e all’estero che aiutino barboni, persone, bambini e animali in difficoltà, così da lasciare un’impronta di amore, dignità ed empatia in questo mondo. Migliorandolo di generazione in generazione, come se si innescasse una reazione a catena in grado di scuotere gli animi delle persone.

Per questo “il dreams” che riesce a toccare l’anima delle persone risuona perfettamente con il suo sogno.

La Dott.ssa D’Alba porterà il suo modo di lavorare con passione a 360 gradi a Sanremo, per far beneficiare gli ospiti delle sue tecniche e per poter raggiungere più persone possibili in modo da rendere il suo sogno una realtà.

La Dott.ssa si sente molto entusiasta e grata di questa nuova esperienza, e non vede l’ora di collaborare all’interno del team Dream Massage, portandolo insieme ai suoi colleghi ai massimi livelli, attraverso un grande gioco di squadra.

Nel team selezionato dal prof. Stefano Serra per il Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi edizione Festival di Sanremo 2025, ci sono diverse figure professionali e umane che già stima molto, e che sono in perfetta sintonia con la sua indole.

Una grande famiglia pronta ad accoglierla in questa meravigliosa avventura.

La Dott.ssa D’Alba è pronta ad affiancare il maestro e capitano di questa avventura Stefano Serra, in questo meraviglioso Festival presso la luxury spa Somnia Aura Spa del Grand hotel Des Anglais di Sanremo. Ora non resta che far partire il countdown per questo Sanremo 2025 targato Dream.