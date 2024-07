“L’incendio di enormi proporzioni divampato nelle ultime ore in territorio di Vieste, in località di grandissimo pregio paesaggistico e naturalistico, costituisce l’ultimo di una serie di efferati atti criminosi ai danni della più grande ricchezza che come garganici possediamo: la Bellezza, più volte violentata nel nostro promontorio ad opera di vigliacchi ignoti. Esprimo con animo triste la mia più viva solidarietà ai cittadini di Vieste e ai turisti che affollano in queste ore i nostri bellissimi luoghi, e confido che i responsabili vengano assicurati alla giustizia e condannati con pene esemplari. Agli operatori intervenuti a domare l’incendio tra mille difficoltà, esprimo la gratitudine di figlio di questa terra.”

Lo dice in una nota l’onorevole Giandiego Gatta.