Il team Karate Zerulo: orgoglio di Manfredonia e faro di eccellenza

Il Team Karate Zerulo della palestra New Perfect Gym di Manfredonia rappresenta una realtà di eccellenza e passione nel mondo delle arti marziali. Sotto la guida del maestro Vincenzo Zerulo, cintura nera 4° dan e Campione Europeo e Mondiale, il team ha saputo imporsi a livello nazionale con risultati straordinari, diventando un punto di riferimento per la comunità locale e non solo.

Vincenzo Zerulo non è semplicemente un allenatore: è un autentico maestro del karate. Con la sua esperienza e il suo spirito vincente, Zerulo ispira ogni giorno atleti di tutte le età, trasmettendo non solo tecniche di combattimento, ma anche valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la perseveranza. La sua dedizione e il suo impegno hanno permesso al team di crescere e di ottenere successi in ogni competizione.

L’ultimo anno è stato particolarmente ricco di successi per il Team Karate Zerulo. Tra i risultati più importanti si contano:

– 5 Campioni Italiani nei Kata: Riconoscimento della padronanza tecnica e della precisione degli atleti.

– 6 Campioni Italiani nei Kumite: Dimostrazione di forza, strategia e abilità nel combattimento.

– 7 Plurimedagliati: Atleti che hanno saputo distinguersi in diverse competizioni, ottenendo più medaglie e confermando la loro versatilità.

Il team ha partecipato con grande successo a importanti competizioni nazionali, consolidando la sua reputazione:

– Coppa Italia Kata e Kumite a Spoleto: Evento in cui il team ha dimostrato la sua eccellenza sia nel kata che nel kumite.

– Campionato Nazionale Kata ad Alba Adriatica: Un’altra occasione in cui il team ha brillato, rafforzando la sua posizione di leader nel panorama nazionale.

La stagione straordinaria appena conclusa non è che l’inizio di un percorso di eccellenza che continua a settembre, con la riapertura dei corsi presso la New Perfect Gym. Il Team Karate Zerulo accoglie tutti coloro che desiderano avvicinarsi al karate, offrendo un ambiente di crescita personale e sportiva.

Partecipare ai corsi del Team Karate Zerulo significa entrare a far parte di una tradizione di successo e impegno, dove ogni atleta è incoraggiato a dare il meglio di sé, sotto la guida esperta di un maestro d’eccezione.

Per chi cerca una disciplina completa, capace di formare non solo il corpo ma anche la mente, il karate è la scelta ideale. E il Team Karate Zerulo è la dimostrazione vivente di come passione e dedizione possano portare a risultati straordinari.