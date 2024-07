Non avrei mai immaginato di trovarmi immerso in una delle più celebri battute intercorse tra l’onorevole Trombetta e Totò, oppure in un revival di una scena del film “Il Vigile” di Alberto Sordi.

“Lei non sa chi sono io”, una frase che ci fa fare un tuffo negli anni 50, dove i commendatori ed i cavalieri erano riveriti e temuti. Una spocchiosa irruenza di coloro che fanno coda di pavone enunciando il proprio ruolo.

Ma chi avrebbe mai pensato ancora oggi di incappare in questo tormentone da varietà, purtroppo ci è inciampato un distinto abitante di Manfredonia che per privacy lo chiameremo Manfredi. Tutti sanno quanto sia difficile per un portatore di handicap poter trovare parcheggio, visto che la maggior parte dei posti a loro riservati sono occupati da chi non ha titolo, ma è ancor più difficile potersi muovere in una città disabituata a facilitare i movimenti di chi è costretto a muoversi su una carrozzella, barriere architettoniche insormontabili, marciapiedi e scivoli per disabili mancanti o poco funzionali, mentre quei pochi scivoli efficienti, vengono ostruiti dalle macchine di quegli automobilisti che trovano un ghiotto luogo dove lasciare la propria.

È quanto accaduto in viale Miramare, dove il Signor Manfredi parcheggia la propria auto davanti ad uno scivolo per disabili. Fatto notare da un cittadino che il luogo da lui scelto, ostruiva uno scivolo per disabili, il Signor Manfredi rispose “c’e ne sono altri più avanti e più indietro, c’è uno scivolo ogni 15 metri”. Lo sconcerto, non fu tanto per la risposta in sua discolpa, ma perché si leggeva chiaramente nel suo tono di voce e nella sicurezza con cui lo diceva, che ci credeva davvero a quello che stava dicendo e facendo, con la piena convinzione che lui non era in errore.

Il Signore, con garbo e gentilezza, fece notare che un disabile non poteva fare centinaia di metri per trovare uno scivolo libero e quindi attraversare la strada, e che rimaneva al suo buon cuore lasciare la macchina in quel posto oppure rimuoverla e parcheggiarla altrove. Ed è qui che scatta la famosa frase, “lei non sa chi sono io”, lasciando di stucco tutti i presenti.

Sono sicuro che il Signor Manfredi abbia detto questa frase in tutta la sua buona fede, e non sapeva che una simil affermazione può costituire un reato, come ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 11621/2012. la Cassazione, infatti, ha stabilito che l’espressione ha un contenuto in grado di limitare la “libertà psichica” altrui, se viene pronunciata in un “contesto di alta tensione verbale”, ossia un qualsivoglia alterco. Il rischio è una condanna per concussione come confermato anche da un’altra sentenza dalla Corte di Cassazione sentenza n. 21770/2022. Sempre che quelle invettive polverose non si connotano in presupposti di una minaccia, che diventa reato. Una minaccia che vuole infondere timore alla società, una manifestazione di superiorità di chi si sente superiore alla legge, sembra si sia tornati ai tempi del Marchese del Grillo, “io so io e voi non siete un c….”

Piero Angelo de RUVO