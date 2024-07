Mimì Sangillo: pittore del Gargano "dal singolare estro"

Domenico Sangillo era nato a Rodi Garganico il 29 gennaio del 1922, in quel Gargano che, con la sua naturale tavolozza mediterranea, da sempre fu un magnetico polo di attrazione per i “maestri del colore” italiani e stranieri. Ma lui dal Gargano aveva deciso, giovanissimo, di trasferirsi a Roma.

Fin dalle prime ‘personali’, Domenico Sangillo viene definito un artista “dal singolare estro”, che fa rivivere nelle sue tele le innumerevoli e selvagge bellezze del Gargano e della campagna romana, in un tenue distacco dalla realtà contingente. Sangillo si afferma come artista dallo stile personalissimo, fuori dalle Accademie. Divenuto uno degli artisti più significativi del “tonalismo” romano che faceva capo a Mafai, Scipione e Lazzaro, lancia l’immagine dello Sperone in tutta Italia.

Ed espone nelle più prestigiose gallerie italiane, fra cui la Gussoni di Milano, presentato dal noto critico d’arte Valerio Mariani. La mostra vede la presenza costante di Carlo Carrà, che esprime giudizi lusinghieri all’artista, e si intrattiene con lui per interi pomeriggi a parlare dei quadri, affascinato dalla sua vena creativa e dalla sua ‘verve’ comunicativa. Sulla ‘performance’ milanese di Sangillo scriverà Raffaele De Grada.

Ma è sempre il Gargano ad attrarre Mimì Sangillo. Dopo molti anni vi ritorna e, finché ne ha la forza, continua a dipingere suggestivi olii su tela, con fulmineo tocco, quasi l’improvvisa “illuminazione” gli possa sfuggire, come acqua fra le dita aperte. Scaglie di colore, fuso e sovrapposto a creare un tipico fermento, vibrazione, lievitazione. «I ritmi melodici che formano la vasta sinfonia dei quadri di Sangillo – osserva Milo Corso Malverna – sono come una musica in sordina, un magico coro a bocca chiusa». Rocce, lago e cielo non hanno bisogno di essere amati, lo sono già da tempo immemorabile.

