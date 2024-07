“CHIESTE LE DIMISSIONI DEL SINDACO D’ARIENZO, PERCHÉ NON RISPETTA LA LEGALITÀ

L’ Accademia Calcio fino al 2022 ha avuto come presidente l’attuale Assessore comunale Vittorio De Padova.

Per le ore di utilizzo dei suddetti impianti sportivi l’associazione avrebbe dovuto versare al Comune, per il periodo 2017-2024, tra 50 e 60 mila euro.

A causa di questa gravissima inadempienza, tollerata dal “primo cittadino” in violazione di una norma regolamentare e di provvedimenti amministrativi, il Capogruppo Andrea Ciliberti ha chiesto le immediate dimissioni del Sindaco.

I Liberaldemocratici Italiani e il loro Consigliere comunale condividono tale richiesta di dimissioni, in quanto il Sindaco ha consentito e tuttora consente alla Accademia Calcio, di cui un suo assessore è stato presidente fino al 2022, di non versare al Comune quanto dovuto per l’utilizzo del Campo di calcio e del Palazzetto dello sport.