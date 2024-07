Questa mattina, durante una cerimonia di premiazione tenutasi a Roma presso il Ministero della Cultura e alla presenza dei sindaci dei comuni premiati, sono state assegnate le Spighe Verdi 2024.

In questa nona edizione, 75 località rurali hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, tre in più rispetto alle 72 dello scorso anno. Sei nuovi comuni si sono aggiunti, mentre tre non sono stati riconfermati.

Troia, unico comune della provincia di Foggia, ha mantenuto il riconoscimento, mentre Bari non ha ottenuto premi.

Cos’è Spighe Verdi

Spighe Verdi è un programma nazionale della Foundation for Environmental Education (FEE), l’organizzazione che assegna nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere. Questo programma è pensato per guidare i comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio che migliorino l’ambiente e la qualità della vita della comunità. La FEE Italia, in collaborazione con Confagricoltura, ha sviluppato un set di indicatori che valutano le politiche di gestione del territorio e le indirizzano verso la sostenibilità.

Spighe Verdi valorizza il patrimonio rurale italiano, ricco di risorse naturali e culturali, e promuove l’occupazione. Per massimizzare i risultati, è essenziale la volontà dell’amministrazione comunale di migliorare e la partecipazione della comunità e delle imprese agricole.

La valutazione dei comuni avviene attraverso una commissione che include vari enti istituzionali come il Ministero dell’Agricoltura, il Ministero del Turismo, il CNR, i Carabinieri e Confagricoltura. Tra gli indicatori considerati ci sono: partecipazione pubblica, educazione allo sviluppo sostenibile, uso del suolo, produzioni agricole tipiche, sostenibilità e innovazione in agricoltura, offerta turistica, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, valorizzazione delle aree naturalistiche, arredo urbano e accessibilità.

Spighe Verdi si basa sull’esperienza trentennale di FEE nel programma Bandiera Blu, presente in 81 paesi. L’agricoltura svolge un ruolo centrale nel programma, motivo per cui FEE collabora con Confagricoltura e altri partner istituzionali.

Dichiarazioni

“Anche per il 2024 cresce il numero dei comuni che hanno ottenuto le Spighe Verdi, con 6 nuovi ingressi rispetto all’anno precedente,” ha dichiarato Claudio Mazza, presidente di FEE Italia. “Da ormai nove anni, Spighe Verdi valorizza i territori rurali e ne favorisce uno sviluppo sostenibile. I Comuni rurali rappresentano le radici più profonde dell’Italia, da tutelare e accompagnare verso la transizione verde. Un plauso alle Amministrazioni che scelgono di intraprendere con noi questo percorso.”

Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha sottolineato: “L’agricoltura dimostra ancora una volta il suo ruolo centrale nello sviluppo dei comuni rurali e delle aree interne del Paese. Cresce la sensibilità e aumenta l’impegno concreto delle imprese agricole verso la sostenibilità. Continuiamo a investire in questa direzione, coinvolgendo sempre più Comuni che mirano a un modello di agricoltura virtuoso e innovativo. Siamo orgogliosi di essere protagonisti del programma di ‘Spighe Verdi’ per la valorizzazione dei territori, la cura del paesaggio e la promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.”

Comuni Spighe Verdi 2024

Le Spighe Verdi 2024 sono state assegnate in 15 regioni italiane.

– Piemonte: 13 comuni (Alba, Bra, Canelli, Centallo, Castiglione Falletto, Cherasco, Gamalero, Gavi, Guarene, Monforte d’Alba, Pralormo, Santo Stefano Belbo, Volpedo).

– Marche: 9 comuni (Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano, Montelupone, Numana, Senigallia, Sirolo).

– Toscana: 8 comuni (Bibbona, Castellina in Chianti, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Gambassi Terme, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello).

– Umbria: 8 comuni (Acquasparta, Deruta, Montecastrilli, Montefalco, Norcia, Scheggino, Todi, Trevi).

– Puglia: 8 comuni (Andria, Bisceglie, Castellaneta, Carovigno, Maruggio, Nardò, Ostuni, Troia).

– Calabria: 7 comuni (Belcastro, Crosia, Miglierina, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Santa Maria del Cedro, Trebisacce).

– Campania: 6 comuni (Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum, Foiano di Val Fortore, Massa Lubrense, Positano).

– Lazio: 5 comuni (Canale Monterano, Gaeta, Pontinia, Rivodutri, Sabaudia).

– Veneto: 2 comuni (Montagnana, Porto Tolle).

– Liguria: 2 comuni (Lavagna, Sanremo).

– Abruzzo: 2 comuni (Gioia dei Marsi, Tortoreto).

– Lombardia: 2 comuni (Ome, Sant’Alessio con Vialone).

– Emilia-Romagna: 1 comune (Parma).

– Basilicata: 1 comune (Nova Siri).

– Sicilia: 1 comune (Ragusa).

Lo riporta Foggiatoday.it