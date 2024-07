ANSA. Sono circa 600 gli ospiti della struttura Baia dei campi evacuati dopo l’incendio divampato lungo il bosco sovrastante baia San Felice, a Vieste, nel Foggiano.

Circa la metà degli evacuati, come conferma il sindaco Giuseppe Nobiletti, è andato via mentre altri hanno trovato alloggio presso strutture ricettive e nella palestra messa a disposizione dall’amministrazione comunale. È probabile – conferma il primo cittadino – che già in serata i turisti possano fare rientro a Baia dei campi, considerato che le fiamme sono state quasi del tutto domate e i vigili del fuoco stanno provvedendo alle ultime rifiniture.

Nel corso della prossima ora ci sarà un sopralluogo nella struttura evacuata per verificare la possibilità di rientro degli ospiti. Anche la provinciale chiusa per alcune ore sarà a breve riaperta.

Lo riporta l’Ansa Puglia.