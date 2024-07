Renzo Arbore: lo showman foggiano racconta le sue estati

Le estati di Renzo Arbore: dalle Isole Tremiti, passando per Napoli e Roma, fino a Phuket in Thailandia. «un attimo, tutto comincia dalle estati assolate sulla bellissima spiaggia di Siponto». Così esordisce Renzo Arbore, lo showman foggiano, nel suo racconto nel quale ricorda i suoi periodi adolescenziali e successivamente quelli più strani e più entusiasmanti della sua vita da viaggiatore foggiano nel mondo.

Quali sono i suoi primi ricordi delle estati con gli amici senza famiglia?

«Allora, a parte Siponto, le mie prime esperienze con gli amici, partono nel 1953 con un primo campeggio alle Isole Tremiti. Avevo 16 anni e partimmo io e altri 11 ragazzi. All’epoca il campeggio si faceva con le tende canadesi. Tende post belliche, che si compravano al mercato ambulante del venerdì. E ci dividevamo nelle due tende. Non esistevano i servizi, il campeggio era selvaggio. Ci lavavamo a mare e ci piazzavamo a Cala degli Inglesi. Chiaramente quello è stato il mare più bello che ho vissuto, perché l’acqua delle Isole Tremiti è unica».

Ed è ritornato successivamente?

«L’anno dopo, ma stavolta non in tenda ma in una casa a san Domino, con 4 amici. E all’epoca si pagava a consumo (su questo ricordo ad Arbore gli parte una risata nostalgica, ndr). E sul conto veniva scritto: uova: 10 lire, olio: 20 lire, e via dicendo. E in quella occasione, io e i miei quattro amici, creammo il Club della Sofferenza, che ancora vive a Tremiti: mi portavo la chitarra e suonavo le canzoni più tristi dell’epoca, perché ognuno di noi ricordava qualche amore che non c’era più, le ragazze che ci lasciavano. Tutto questo in un locale con una lampadina fioca, costretti alla sofferenza. Poi sono tornato con Gegè (Telesforo, ndr) circa trent’anni dopo, e il posto era stato attrezzato un pò meglio»

