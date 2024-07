Serie B 2024-25, le favorite per la promozione: Bari outsider

Quando manca circa un mese all’inizio della Serie B 2024-25, i club sono alle prese con le trattative di calciomercato e ormai prossime ai ritiri in vista della preparazione della nuova stagione. Il Bari targato Moreno Longo punta a riscattare la pessima ultima annata, terminata con la permanenza in cadetteria, acciuffata soltanto ai playout. Al momento le ambizioni dei pugliesi non possono andare oltre quella di rivestire il ruolo di outsider, sono altre le squadre favorite per la promozione secondo i migliori siti di scommesse sullo sport.

La Cremonese, dopo la sconfitta a giugno nella finale playoff contro il Venezia, punta alla promozione diretta, come dimostrano i colpi di mercato già realizzati. Ci riferiamo al portiere Andrea Fulignati e l’attaccante Jari Vandeputte, entrambi tra i migliori della scorsa stagione nei rispettivi ruoli in Serie B, provenienti dal Catanzaro.

Da tenere d’occhio anche due formazioni retrocesse dalla Serie A, la Salernitana ed il Frosinone. I campani hanno puntato su Matteo Lovato e Federico Bonazzoli, i ciociari sul nuovo allenatore Vivarini che tanto bene ha fatto lo scorso anno a Catanzaro, con il quinto posto nella regular season e la conquista della semifinale playoff.

L’anno passato la Sampdoria di Andrea Pirlo è stata protagonista di un ottimo girone di ritorno dopo un inizio deludente, terminando la stagione agli spareggi playoff. I blucerchiati sono considerati i favoriti sulla carta dai Bookmakers insieme alla Cremonese. Bisognerà vedere invece come reagirà il Sassuolo dopo tanti anni di militanza in massima serie ma inaspettatamente retrocesso.

Oltre al Bari di Moreno Longo, tra le outsider troviamo il Catanzaro del nuovo tecnico Caserta ed il Palermo di Dionisi. Entrambe le formazioni hanno alle spalle proprietà solide che hanno intenzione di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione. Fermate lo scorso anno soltanto alle semifinali playoff, vogliono riprovarci, anche se non sarà facile riconfermarsi ai vertici.

Curiosità intorno al Pisa di Filippo Inzaghi e nei confronti di due neopromosse, il Cesena ed il Mantova. Si tratta di piazze che ambiscono a rientrare nel calcio che conta dopo tanti anni trascorsi nelle serie minori.

La nuova serie B si prospetta molto combattuta, sia per le posizioni di vertice che nella lotta per non retrocedere. Un campionato lungo, difficile e seguitissimo dagli appassionati di calcio. (nota stampa).