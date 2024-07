Il 18 luglio scorso, una nave mercantile chiamata Tony Stark, impegnata in operazioni di rifornimento nello Stretto di Gibilterra, ha subito un incidente durante la manovra di bunkeraggio, riversando circa una tonnellata di carburante vicino alla costa di Ceuta. Questo evento ha sollevato preoccupazioni per una possibile catastrofe ecologica.

Dopo quattro giorni di lavoro, la fuoriuscita è stata finalmente contenuta, impedendo al carburante di raggiungere la costa. Questo ha evitato scenari catastrofici simili a quello del disastro ambientale in Galizia nel 2002, quando la nave Prestige causò un disastro ecologico di grandi proporzioni.

La Tony Stark, gestita dalla compagnia tedesca NautiCore Shipping e battente bandiera di Antigua e Barbuda, non ha causato danni paragonabili a quelli della Prestige, ma le autorità hanno imposto severe misure precauzionali. Per poter lasciare il porto di Ceuta, l’armatore dovrà pagare una multa di 120.000 euro.

La Capitaneria marittima di Ceuta ha attivato il Piano Marittimo Nazionale in situazione 1, che prevede il rischio che una fuoriuscita di carburante raggiunga le coste. Questa operazione è stata coordinata dal capitano marittimo Francisco Sierra, con la collaborazione dell’Autorità Portuale e del CCS (Maritime Rescue) di Tarifa.

Il 22 luglio, la situazione di emergenza è stata declassata a un livello di allerta poiché la fuoriuscita era sotto controllo e non aveva raggiunto la costa di Ceuta. La nave di soccorso Salvamar Atria e mezzi marittimi della compagnia Ecoceuta hanno esteso una barriera di contenimento che è stata rimossa una volta superato il pericolo. Tuttavia, Reuters ha riferito che tracce di carburante sono state rilevate nei pressi della spiaggia di Benítez, ai frangiflutti del porto e alla spiaggia di San Amaro a Ceuta, nel mare di Alboran.

Diversi ispettori della Capitaneria di porto hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Le Autorità Portuali hanno richiesto all’armatore un rapporto con le cause e le misure correttive per prevenire futuri incidenti, oltre all’identificazione di un indirizzo in Spagna per comunicazioni future.

L’arrivo della nave era previsto nel porto italiano di Manfredonia il 28 luglio, ma il viaggio è stato posticipato fino al pagamento della multa. L’incidente, causato da una crepa nella struttura della nave costruita nel 1993, è avvenuto a circa un miglio nautico dalla costa di Ceuta.

Questo non è il primo incidente del genere quest’anno nelle acque di Ceuta. In aprile, la nave turbo K ONSET ha riversato circa 27 tonnellate di carburante vicino al molo Alfau, con sanzioni agli armatori che ammontavano a circa 600.000 euro.

L’estate si sta rivelando critica per le coste spagnole in termini di fuoriuscite di carburante. Recentemente, tre spiagge vicino a Valencia sono state temporaneamente chiuse a causa di una macchia di petrolio proveniente da un’altra nave. Le autorità locali hanno avvisato che altre spiagge, da Sagunto a Massamagrell, potrebbero essere chiuse a causa delle avverse condizioni del mare.

