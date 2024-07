“In relazione alle dichiarazioni rese dal sindaco durante l’intervista diffusa ieri dall’organo di stampa StatoQuotidiano, riguardanti la posizione dello stesso amministratore e dei suoi familiari in due cooperative sociali collegate al Consorzio “Aranea” (affidatario di attività da parte del Comune, che dovrà liquidare ulteriori importi a favore del medesimo Consorzio in futuro), reitero la mia già manifestata disponibilità ad esaminare l’intera vicenda in contraddittorio con Domenico La Marca, presso gli studi della testata giornalistica, in modalità diretta.

Questo confronto dedicato gioverebbe alla trasparenza dell’istituzione municipale, rispetto alla quale il sindaco ha inteso riservare a sé la competenza, nel quadro del decreto 22 luglio 2024, n. 7. Da ciò ne deriverebbe un beneficio certo per la cittadinanza.”

Lo dice in una nota Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.