Benny Cicerelli: “Indossare la maglia del Manfredonia è un orgoglio, questa è casa mia”

È tornato a casa, e lo fa con entusiasmo, con il sorriso di chi sente il peso della responsabilità, ma anche la leggerezza dell’amore per la propria terra. Benny Cicerelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Manfredonia Calcio, e nelle sue prime dichiarazioni traspare tutta la felicità per un ritorno atteso e desiderato.

“Sono felicissimo di vestire di nuovo la maglia della mia città. È un’emozione difficile da spiegare, Manfredonia per me rappresenta le radici, la famiglia, gli amici. È il posto in cui tutto è iniziato e dove, dentro di me, non è mai finito nulla,” ha dichiarato ai microfoni di TeleSveva.

Il richiamo di casa è stato irresistibile. Cicerelli non ha avuto dubbi quando è arrivata la chiamata giusta. “Quando mi ha contattato Rotice, ci ho messo trenta secondi a dire sì. Non ho mai nascosto che, se fosse per me, da Manfredonia non me ne andrei mai. È più di una squadra: è una parte di me.”

Una scelta dettata non solo dal cuore, ma anche dalla voglia di contribuire a un progetto ambizioso. L’esperienza di Cicerelli, maturata in categorie superiori, sarà fondamentale per dare solidità e personalità a un gruppo giovane e affamato di risultati.

Ma il ritorno dell’esterno offensivo non è l’unica novità interessante. Tra le note positive, anche il coinvolgimento di Balba, sul quale Cicerelli ha espresso parole cariche di fiducia: “Ha grande voglia di riscatto, e credo che Manfredonia sia il posto ideale per lui. È un ambiente stimolante, familiare, che può ridare motivazioni vere. Lo vedo determinato, e sarà un valore aggiunto.”

L’ambiente è effervescente, e lo spogliatoio è già compatto. Lo conferma lo stesso Cicerelli parlando del centrocampo e dello spirito che anima la squadra: “Siamo tutti giocatori duttili, capaci di adattarci a più ruoli. Questo ci permette di affrontare ogni partita con soluzioni diverse, sia in fase offensiva che difensiva. C’è bisogno dell’impegno di tutti, e nessuno si tirerà indietro.”

Un elemento importante sarà il lavoro dello staff tecnico, che Cicerelli ha voluto sottolineare: “Lo staff è giovane, competente, motivato. Hanno idee moderne e ci trasmettono grande fiducia. Ma ora tocca a noi, ai calciatori, fare in modo che lo spogliatoio diventi un luogo unito, compatto, dove il senso di appartenenza si respiri ogni giorno.”

Il messaggio è chiaro: serve unità, serve spirito di sacrificio, ma soprattutto serve amore per la maglia. “L’impegno non deve mancare mai. Vestire questa maglia significa dare tutto, sempre. Non ci saranno partite facili, ma con questo gruppo e con il calore del pubblico possiamo fare qualcosa di bello.”

Il ritorno di Benny Cicerelli non è solo un acquisto di mercato, ma una dichiarazione d’intenti. È la volontà di ricominciare da chi conosce il significato profondo di rappresentare la propria città. È un segnale forte, che infonde entusiasmo in una piazza affamata di calcio e orgogliosa delle proprie bandiere.