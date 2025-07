Foggia, 21 luglio 2025 – Si è svolto presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” l’atteso incontro promosso dal movimento Liberali e Riformisti nPSI, appuntamento che ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti istituzionali, associazioni, cittadini e segretari politici del centrodestra pugliese.

L’evento, fortemente voluto dal Segretario Provinciale Antonio Tancredi, ha riunito i coordinatori delle principali realtà comunali della Capitanata, da Cerignola a Manfredonia, da San Severo a Orta Nova, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo politico sul territorio in vista delle imminenti competizioni regionali.

Presenti all’incontro l’On. Giandonato La Salandra, che ha portato i saluti della Senatrice Anna Maria Fallucchi, e i segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UdC, Indipendenza e UGL. Una partecipazione ampia e condivisa nonostante le alte temperature estive, a testimonianza dell’interesse verso le dinamiche politico-sociali del territorio.

Tra i temi affrontati durante il confronto: agricoltura, commercio, artigianato, trasporti, gestione dei rifiuti, pressione fiscale ed economica. Questioni centrali per il presente e il futuro della Capitanata, che necessitano – come emerso nel dibattito – di risposte chiare, efficaci e concrete.

Particolarmente rilevante l’intervento della Segretaria Cittadina di Cerignola, la tributarista Giuseppina Magnifico, che ha acceso i riflettori sull’eccessiva pressione fiscale in Italia. “Nel 2024 il livello ha raggiunto il 42,60% del PIL e si prevede un ulteriore incremento al 42,70% nel 2025”, ha dichiarato. “L’unica strada per contrastare l’evasione fiscale è l’adozione di pagamenti tracciabili e l’azzeramento del contante, rendendo deducibili i costi e le spese solo se documentati”.

La stessa Magnifico, in qualità di Vice Presidente Provinciale e Coordinatrice Cittadina del nPSI a Cerignola, ha lanciato un appello ai giovani imprenditori, alle associazioni di categoria e ai sindacati locali: “È il momento di unire le forze, proporre idee e costruire progetti condivisi per migliorare concretamente la nostra Cerignola. Il mio impegno è di fare da tramite diretto con l’On. Stefano Caldoro, Presidente del Partito e nominato lo scorso 9 maggio 2025 dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come Responsabile per i rapporti tra Parlamento e Organizzazioni Sindacali”.

A concludere i lavori, il Segretario Regionale del Partito, Luigi De Mucci, e il Segretario Provinciale Tancredi Antonio, che ha avanzato la proposta di sostenere la candidatura in Regione della Senatrice Anna Maria Fallucchi, prima donna della Capitanata ad ambire a tale incarico istituzionale.