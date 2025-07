Comune di Manfredonia: liquidata anticipazione per “Stazione di Posta” a Borgo Mezzanone, finanziato dal PNRR

Il Dirigente del Settore III – Servizi Affari Generali e alla Persona del Comune di Manfredonia, Dott. Matteo Ognissanti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 1358 con cui si dispone la liquidazione dell’anticipazione di € 15.807,18, a favore della Cooperativa Sociale Medtraining, capofila dell’ATS incaricata dell’attuazione dei servizi relativi al progetto “Stazione di Posta”.

L’iniziativa rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2, dedicato al contrasto della povertà estrema e alla promozione dell’inclusione sociale attraverso servizi di accoglienza, orientamento e accompagnamento per persone e famiglie in condizione di marginalità.

Il progetto, da realizzarsi a Borgo Mezzanone, prevede un investimento complessivo di € 1.090.000,00, di cui:

€ 910.000,00 destinati a lavori di ristrutturazione;

€ 180.000,00 per l’attivazione dei servizi sociali.

In data 7 aprile 2025, è avvenuta la consegna del servizio, con successiva sottoscrizione della convenzione il 13 maggio 2025 tra il Comune (in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Manfredonia) e la rete degli ETS (Medtraining, Misericordie Puglia, Misericordia Borgo Mezzanone, Fatoma Yaiw, Pro Loco Borgo Mezzanone APS).

A seguito dell’avvio delle attività progettuali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha erogato al Comune un acconto del 10% dell’intero contributo assegnato, pari a € 109.000,00, di cui € 18.000,00 riferiti alla componente servizi.

Su richiesta di Medtraining, con fattura n. 252 del 14 luglio 2025, è stata disposta la liquidazione di € 15.807,18 (IVA esente), corrispondente all’anticipazione per l’avvio delle attività previste dalla co-progettazione.

Tutti i requisiti amministrativi, contabili e normativi risultano rispettati: il DURC è regolare, la tracciabilità dei flussi finanziari è garantita (CIG: B65BD92DAF), e il finanziamento è coerente con le finalità del PNRR – NextGenerationEU.

Il progetto sarà attuato in attesa della ristrutturazione dell’immobile comunale individuato come sede definitiva, mediante utilizzo di una struttura “ponte” temporanea, come previsto dalle direttive ministeriali.

A cura di Michele Solatia.