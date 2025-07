Comune Manfredonia, Assessore Delle Rose: "Dieci nuovi agenti per la polizia locale in arrivo"

Nell’ottica della collaborazione tra comuni, abbiamo attinto da graduatorie disponibili nel territorio provinciale. La risposta positiva è arrivata dal Comune di Foggia, che con deliberazione di Giunta n. 181 del 23 luglio 2025, ha accolto la nostra richiesta, permettendoci di procedere in tempi rapidi e con un notevole risparmio di risorse pubbliche.

Con odierna nota stampa l’amministrazione comunale di Manfredonia comunica che, con determinazione dirigenziale n. 1321 del 16 luglio 2025, è stata approvata l’assunzione a tempo determinato di dieci nuovi agenti di Polizia Locale per la durata di sei mesi anche non continuativi.

L’assessore al personale Sara Delle Rose dichiara “Questo è solo il primo passo. Il nostro PIAO prevede infatti l’assunzione di altri cinque agenti, anche tramite concorso pubblico. A tal fine, il mio Assessorato ha già previsto, nell’ultima variazione di bilancio, le risorse economiche necessarie per avviare la procedura e dotare il Comune di una graduatoria interna, utile anche per le esigenze future. Un ringraziamento speciale va all’Assessora al Bilancio, agli uffici economico-finanziari e del personale, nonché all’Assessora Avv. Daniela Rita Patano del Comune di Foggia, con cui abbiamo lavorato in modo coordinato ed efficace .