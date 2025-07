Cpr in Albania, Schlein attacca: “Costi vergognosi, Meloni chieda scusa agli italiani”

Elly Schlein accusa duramente il governo Meloni dopo la pubblicazione di un rapporto dell’Università di Bari e ActionAid sui costi dei Centri di permanenza in Albania. “Giorgia Meloni deve chiedere scusa agli italiani”, afferma la segretaria del Partito Democratico, definendo l’intera operazione “un insulto ai cittadini in difficoltà”.

Secondo Schlein, oltre a violare i diritti fondamentali dei migranti, la gestione dei Cpr albanesi ha comportato uno spreco di denaro pubblico senza precedenti. I dati parlano chiaro: 114mila euro al giorno per ogni migrante detenuto, contro i 35 euro al giorno dell’accoglienza ordinaria a cui per anni la destra si è opposta.

“Le prigioni in Albania sono rimaste vuote, eppure sono costate quasi cinque volte il reddito medio di un italiano”, sottolinea Schlein. A questo si aggiunge il costo per la realizzazione delle strutture: 153mila euro per ogni singolo posto, a fronte dei 21mila euro spesi in Italia.

“Una cifra astronomica, uno scandalo che va spiegato ai contribuenti”, conclude la leader dem, che chiede conto direttamente alla premier.

Lo riporta ansa.it.