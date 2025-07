Da Manfredonia al successo: storie di eccellenza nella nautica di lusso per 3 sipontini

Tre nomi, una città, una visione comune: Troiso Paolo, Iolo Guido Lorenzo e Roberto Guerra. Originari di Manfredonia, oggi guidano aziende leader nel settore degli interni per yacht di lusso, con ruoli chiave in progetti di arredo, isolamento e insonorizzazione per Sanlorenzo Yacht, brand iconico a livello mondiale. Con loro, un’altra eccellenza manfredoniana: Totaro Rosa, responsabile degli uffici decor.

Costretti ad emigrare in Toscana negli anni ‘90, mossi dal sogno di costruire un futuro migliore, si sono specializzati con dedizione e hanno conquistato il loro posto tra i grandi della nautica. Ogni commessa è una firma d’autore che porta con sé l’orgoglio delle proprie radici.

Siamo fieri di essere Manfredoniani. Il nostro sogno è tornare e investire nella nostra terra, dando opportunità e ispirazione alle nuove generazioni.

Una storia che continua anche attraverso Fabio e Thomas Troiso, figli di Francesco, che stanno scrivendo il futuro dell’arredo di lusso da Forte dei Marmi, con una clientela esclusiva tra calciatori, stilisti e politici.

Questo non è solo un viaggio professionale, ma un messaggio di resilienza, eccellenza e amore per la propria terra. Un esempio per tutti i giovani che sognano in grande.