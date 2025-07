Un infarto ha stroncato l’icona del ring nella sua casa in Florida. Il mondo dello sport e dello spettacolo piange Terry Bollea.

Clearwater (Florida), 24 luglio 2025 – Il mondo del wrestling è in lutto. È morto all’età di 71 anni Hulk Hogan, al secolo Terry Eugene Bollea, leggenda assoluta del ring e volto simbolo della WWE. Secondo quanto riportato da TMZ Sports, il decesso sarebbe avvenuto nel pomeriggio nella sua abitazione di Clearwater, in Florida, a causa di un arresto cardiaco improvviso.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando sotto shock milioni di fan e colleghi che per decenni hanno seguito le imprese del lottatore biondo platino con i baffi inconfondibili e la bandana rossa.

Un’icona senza tempo

Nato ad Augusta, in Georgia, il 11 agosto 1953, Hulk Hogan è stato il wrestler più celebre degli anni Ottanta, contribuendo in maniera decisiva al successo globale della WWF (oggi WWE). Insieme a leggende come André the Giant, “Macho Man” Randy Savage, Ultimate Warrior e Ric Flair, Hogan ha trasformato il wrestling in un fenomeno di massa, entrando nell’immaginario collettivo come il prototipo dell’eroe americano: muscoloso, carismatico e inarrestabile.

Famoso per il suo urlo da battaglia “Whatcha gonna do, brother?”, il suo stile spettacolare e la capacità di infiammare le arene, ha conquistato ben 12 titoli mondiali nel corso della sua carriera, entrando nella WWE Hall of Fame nel 2005.

Oltre il ring

La carriera di Hulk Hogan non si è limitata al ring. È stato attore in film cult come Rocky III (accanto a Sylvester Stallone), ha avuto una sua serie televisiva (Hogan Knows Best), è comparso in numerosi show e spot pubblicitari, ed è stato anche imprenditore e personaggio mediatico.

Negli ultimi anni, pur segnato da problemi fisici e da alcune controversie legali, non aveva mai smesso di restare vicino ai suoi fan, partecipando a eventi pubblici, incontri commemorativi e trasmissioni dedicate al wrestling. Solo di recente era stato sottoposto ad alcuni interventi alla schiena e alla colonna vertebrale, ma le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione.

Il cordoglio del mondo del wrestling

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente scatenato un’ondata di cordoglio. Numerosi colleghi, atleti e fan stanno ricordando Hulk Hogan sui social con messaggi commossi, celebrando un uomo che ha segnato un’epoca e che ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare mondiale.

Il presidente della WWE ha diffuso una nota ufficiale definendolo “una leggenda senza eguali, il volto di un’intera generazione”, mentre il Madison Square Garden di New York, tempio sacro del wrestling americano, ha annunciato che sarà illuminato di rosso e giallo – i colori iconici di Hogan – in sua memoria.

Un’eredità immortale

Hulk Hogan lascia un’eredità titanica. È stato più di un atleta: un simbolo culturale, un mito vivente, una fonte di ispirazione per milioni di giovani che hanno sognato imitando le sue mosse e urlando il suo celebre slogan. Dietro il personaggio muscoloso si nascondeva un uomo controverso, segnato da cadute e rinascite, ma sempre capace di rialzarsi e far parlare di sé.

Il mondo oggi saluta un guerriero, un campione, un’icona. Addio, Hulkster.