Esclusiva StatoQuotidiano. AQP: ecco le opere previste nella Riviera Sud. A Manfredonia, prossimo avvio intervento da 14,6 milioni di euro

(II – continua) La stagione estiva 2025 ha riproposto, a Manfredonia, criticità già note e vissute anche negli anni passati, portando sotto i riflettori il tema della tenuta del sistema fognario e idrico, in particolare nelle settimane centrali di luglio, quando i divieti temporanei di balneazione hanno suscitato preoccupazione e proteste da parte di cittadini, operatori turistici e amministratori locali.

Ma qual è la reale situazione delle reti gestite da Acquedotto Pugliese (AQP) nella città sipontina?

Cosa è stato fatto in questi anni, cosa si sta realizzando e quali sono i progetti in corso?

A fronte di disagi localizzati e di eventi imprevisti – fisiologici, specie in una città costiera sotto pressione nei mesi estivi – emerge un impegno costante da parte di AQP, che negli ultimi anni ha investito milioni di euro per ammodernare impianti, sostituire condotte obsolete e migliorare la resilienza del sistema. Un’azione articolata che ha incluso lavori urgenti, opere pianificate e progetti strategici in sinergia con le istituzioni, come il Comune di Manfredonia e l’Autorità Idrica Pugliese.

Di seguito le risposte in esclusiva a StatoQuotidiano.it di Acquedotto Pugliese S.p.A., società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, titolare della concessione per il Servizio Idrico Integrato nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania.

Qual è lo stato di avanzamento del progetto di collettamento dei reflui delle marine della Riviera Sud al depuratore di Manfredonia? Quando sarà finalmente operativo?

AQP. “I lavori, finanziati con un investimento di 8,5 milioni di euro, sono attualmente in corso con un avanzamento pari al 70%. In particolare, sono state completate tutte le condotte prementi, per un totale di circa 20 chilometri di tubazioni, e il nuovo impianto di sollevamento fognario di Ippocampo.

I prossimi step prevedono la dismissione di tre impianti di depurazione gestiti dalle amministrazioni condominiali dei villaggi di Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari e Sciale dei Saraceni, e la loro riconversione in impianti di sollevamento. La conclusione dell’intervento è prevista per i primi mesi del 2026″.

Quali sono le opere previste nei villaggi turistici e residenziali (Ippocampo, Scalo dei Saraceni, Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari)?

“I lavori sono stati deliberati dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP) a luglio 2023 e, successivamente, a ottobre 2024, il Consiglio di Amministrazione di AQP ha indetto la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione degli interventi. Il contratto è stato stipulato nello stesso mese.

Attualmente, è stata completata la progettazione esecutiva e sono in corso le attività propedeutiche all’inizio dei lavori, previsto entro l’anno in corso.

Grazie a un investimento complessivo di 27 milioni di euro, l’area – a forte vocazione turistica – sarà dotata di circa 38 chilometri di nuove reti idriche e fognarie, che permetteranno di eliminare le numerose condotte obsolete e i piccoli impianti di depurazione privati. I lavori avranno una durata di 2 anni e la conclusione è prevista entro la fine del 2027.

Nel dettaglio:

La nuova rete idrica , lunga circa 19,6 km, sarà suddivisa in: 2,7 km per Sciale delle Rondinelle 2,4 km per Sciale degli Zingari 4,6 km per Scalo dei Saraceni 9,9 km per Ippocampo

La rete fognaria includerà: 16,2 km di tronchi fognari 2,5 km di condotte prementi

10 impianti di rilancio: 5 a Ippocampo, 3 a Scalo dei Saraceni, 1 a Sciale degli Zingari e 1 a Sciale delle Rondinelle”.

A che punto sono i progetti relativi al riutilizzo delle acque reflue civili del depuratore di Manfredonia, considerata la loro importanza strategica per l’agricoltura locale?

AQP. “Acquedotto Pugliese ha già completato la configurazione dell’impianto per il riuso, con un investimento di circa 3 milioni di euro. Il collaudo tecnico-amministrativo è in fase conclusiva e si prevede che entro la fine di ottobre 2025 l’impianto sarà operativo, con la capacità di fornire oltre 4 milioni di metri cubi d’acqua affinata all’anno, a supporto dell’agricoltura locale.

È inoltre presente un punto di consegna della risorsa idrica al Consorzio di Bonifica della Capitanata, che sarà responsabile della realizzazione dell’impianto di sollevamento e delle opere di distribuzione necessarie per servire il comparto irriguo.”

La realizzazione del nuovo grande serbatoio idrico e la razionalizzazione della rete nella zona alta della città

AQP. “Attualmente, la costruzione di un nuovo serbatoio per la zona alta della città non è prevista dal Piano d’Ambito, lo strumento di programmazione del servizio idrico integrato. Tuttavia, l’attuale sistema infrastrutturale di approvvigionamento risulta già adeguato alle esigenze dell’agglomerato urbano. Nonostante l’attuale crisi idrica – la più grave dall’inizio del millennio – AQP continua a garantire regolarmente il servizio in tutta la regione, compresa Manfredonia.

Nel 2018 è stato eseguito un intervento di risanamento, conservazione e rifunzionalizzazione della vecchia diramazione tra Torre Guiducci e l’attraversamento del fiume Candelaro, per una lunghezza di 15,6 km. La vecchia tubazione in cemento armato è stata sostituita con una nuova condotta in ghisa, permettendo di recuperare preziosa risorsa idrica anche a beneficio del centro abitato.

È inoltre di prossimo avvio un importante intervento da 14,6 milioni di euro sulla rete di distribuzione cittadina. Esso prevede:

la sostituzione di 21 km di condotte ormai giunte a fine vita utile

la distrettualizzazione della rete

il controllo della pressione

Queste azioni permetteranno un significativo efficientamento del sistema, una modernizzazione della rete e un rilevante recupero di risorsa idrica”.