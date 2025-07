Esclusiva StatoQuotidiano.it. Depurazione, reti idriche, Riviera Sud, futuro. Cosa ha fatto e sta facendo AQP per Manfredonia (I)

Come documentato, la stagione estiva 2025 ha riproposto, a Manfredonia, criticità già note e vissute anche negli anni passati, portando sotto i riflettori il tema della tenuta del sistema fognario e idrico, in particolare nelle settimane centrali di luglio, quando i divieti temporanei di balneazione hanno suscitato preoccupazione e proteste da parte di cittadini, operatori turistici e amministratori locali.

Ma qual è la reale situazione delle reti gestite da Acquedotto Pugliese (AQP) nella città sipontina?

Cosa è stato fatto in questi anni, cosa si sta realizzando e quali sono i progetti in corso?

A fronte di disagi localizzati e di eventi imprevisti – fisiologici, specie in una città costiera sotto pressione nei mesi estivi – emerge un impegno costante da parte di AQP, che negli ultimi anni ha investito milioni di euro per ammodernare impianti, sostituire condotte obsolete e migliorare la resilienza del sistema. Un’azione articolata che ha incluso lavori urgenti, opere pianificate e progetti strategici in sinergia con le istituzioni, come il Comune di Manfredonia e l’Autorità Idrica Pugliese.

Di seguito le risposte in esclusiva a StatoQuotidiano.it di Acquedotto Pugliese S.p.A., società totalmente partecipata dalla Regione Puglia, titolare della concessione per il Servizio Idrico Integrato nei comuni della Puglia e in alcuni comuni della Campania.

Qual è la situazione delle reti gestite da Acquedotto Pugliese (AQP) a Manfredonia? Cosa si è fatto e cosa si sta realizzando?

AQP. “Le reti di Manfredonia risultano adeguate alle esigenze della città, pur essendo soggette, come tutte le infrastrutture, a eventuali imprevisti, soprattutto durante la stagione estiva, che nelle località costiere rappresenta un periodo di maggiore stress per gli impianti. Non tutti gli inconvenienti, però, generano disagi: spesso, infatti, la costante attività di manutenzione passa inosservata, come nel caso della maggior parte degli otto interventi realizzati a partire dal 2021 sulla condotta a servizio dell’impianto di sollevamento fognario, la stessa che recentemente ha subito una rottura in un punto di via Di Vittorio.

Si tratta di un tratto di poche centinaia di metri, per il quale sono in corso gli interventi pianificati al fine di collegare la nuova tubazione, già posata parallelamente a quella esistente. Non si tratta di una semplice opera di raccordo, ma di un intervento complesso che richiede una serie di attività preliminari sugli impianti di sollevamento Porto e Pineta e sulle relative reti di collegamento, necessarie a garantire la continuità di un servizio essenziale. In particolare, per facilitare le attività sulla condotta presente su viale Di Vittorio, si interverrà anche su quella esistente sul lungomare del Sole, realizzando un by-pass che consentirà di dirottare i reflui da uno schema all’altro.”

“Per rafforzare ulteriormente il sistema cittadino, dopo aver già eseguito interventi significativi – tra cui la sostituzione di oltre 1.000 metri di condotte fognarie e l’ammodernamento di tre impianti strategici (Porto, Nettuno e Pineta), per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro – si prevede di realizzare, una volta definiti i finanziamenti da parte dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) e conclusa la gara d’appalto integrata, il raddoppio della condotta dall’impianto Porto fino al depuratore di Manfredonia. Il nuovo tratto avrà una lunghezza di circa 6 km e comporterà un investimento stimato di 7,3 milioni di euro”.

“Sono inoltre in corso, dal novembre dello scorso anno, attività congiunte con il Comune di Manfredonia per ridurre al minimo le commistioni tra la rete di fognatura bianca e quella nera. Le ispezioni in atto sono finalizzate all’eliminazione delle principali interferenze, a partire dai punti dell’abitato maggiormente critici in caso di pioggia”.

Il divieto di balneazione in vigore dall’8 al 12 luglio a Siponto e dal 10 al 12 a Manfredonia ha causato lamentele da parte degli operatori turistici e commerciali locali. Qual è la posizione di AQP a riguardo?

AQP. “L’ordinanza di divieto di balneazione per la zona della spiaggia di Manfredonia non è in alcun modo riconducibile ad Acquedotto Pugliese. Come già chiarito alla cittadinanza e all’amministrazione comunale, l’area interessata si trova a oltre 3 km di distanza dal punto di rottura della condotta in via Di Vittorio e a monte dell’area portuale, delimitata da ben tre moli. Tutti i controlli effettuati in via precauzionale sul sistema di fogna nera presente nell’area in questione non hanno rilevato alcuna anomalia.

Per quanto riguarda la rottura improvvisa del 4 e 5 luglio alla condotta fognaria – avvenuta a circa 1,5 km dalla costa in linea d’aria – sono ancora in corso approfondimenti per verificare se e in che misura lo sversamento avvenuto su viale Di Vittorio possa aver influito sulla qualità del mare nella zona di Siponto, interessata da canali e scarichi non gestiti da AQP. Tali verifiche devono tener conto anche del fatto che i reflui potrebbero aver contribuito solo ad un incremento della carica batterica.

Acquedotto Pugliese, nel ribadire la propria disponibilità a valutare ogni concreta e formale richiesta di risarcimento, rinnova all’amministrazione comunale e alla cittadinanza il proprio dispiacere per i disagi causati dalla rottura su via Di Vittorio”. (I – continua)