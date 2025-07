I fratelli, Chiara e Danilo, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe arrivata a 45mila euro in un solo giorno.

La notte del 29 maggio Mario, papà di due bimbe, ha perso conoscenza e si è risvegliato in terapia intensiva tre settimane dopo, “dentro un corpo che non gli obbediva più”. La causa è stata un’endocardite batterica.

“Mario – raccontano i fratelli – parla, ascolta, guarda, ricorda. È perfettamente cosciente di tutto ciò che gli è successo”.

“La sua degenza in clinica – spiegano – è ancora senza una data di fine. Il ritorno all’autonomia è un processo lungo, faticoso, a tratti logorante. Parliamo, nella migliore delle ipotesi, di un anno”.

“Il Sistema Sanitario Nazionale, per casi come il suo – aggiungono – copre 90 giorni di ricovero. Ma poi subentra la realtà”.

“La Fondazione Santa Lucia di Roma, dove Mario è attualmente ricoverato, è un’eccellenza nazionale, ma ha un costo per nulla banale di circa 500-700 euro al giorno. Impensabile da affrontare per noi e forse per tanti”, scrivono Chiara e Danilo.

Nel dettaglio, i fondi raccolti attraverso il fundraising consistono in 35mila euro per completare i sei mesi in clinica riabilitativa; 29mila euro per continuare fisioterapia e logopedia per i successivi sei mesi a casa; 5mila euro per attrezzare una palestra in casa.

All’appello hanno già risposto più di mille donatori. È possibile contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/la-vera-sfida-e-ricominciare