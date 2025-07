Foggia. Lavori pubblici. Pronti? Riapre Piazza Sant’Eligio

Questa sera, alle ore 19.45, sarà presentata ufficialmente alla cittadinanza la nuova Piazza Sant’Eligio, nel quartiere Borgo Croci. Alla cerimonia parteciperanno il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, la sindaca di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, Padre GianMaria Digiorgio, parroco di Sant’Anna, Padre Francesco Vilayil, l’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso, i tecnici comunali incaricati e i rappresentanti dell’impresa esecutrice dei lavori.

Si tratta del restyling di uno dei luoghi simbolo della comunità, situato a poche decine di metri dalla Chiesa di Sant’Anna, dove è custodita la cella che ha ospitato Padre Pio. L’intervento di riqualificazione urbana fa parte di un progetto avviato nel 2018 e finanziato dalla Regione Puglia con fondi P.O.R. FESR FSE 2014-2020, Asse VI, Sub-Azione 6.6.A, “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale – Infrastrutture verdi”. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del patrimonio storico, volto a recuperare spazi di aggregazione e socializzazione, coniugando tradizione e innovazione.

Il progetto ha preso avvio con la delibera n. 76 del 5 giugno 2018 della Giunta Comunale dell’epoca, che ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, finanziato per un importo complessivo di 1 milione e 300mila euro. Successivamente, il Progetto Definitivo è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 945 del 22 luglio 2020, e sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha richiesto alcune modifiche.

Il Progetto Esecutivo, rimodulato per un importo complessivo di 1 milione e 455mila euro, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 924 del 25 maggio 2022.

Una prima gara d’appalto, indetta con Determina del 27 marzo 2023, è andata deserta. Una seconda gara, avviata con Determina Dirigenziale n. 1610 del 9 giugno 2023 (durante la gestione commissariale), ha portato all’aggiudicazione dei lavori il 23 novembre 2023 con Determina Dirigenziale n. 2556, seguita dalla sottoscrizione del contratto il 23 marzo 2024: uno dei primi atti dell’Amministrazione Episcopo.

I lavori sono stati affidati all’impresa Mello Srl (Lequile – LE), che ha offerto un ribasso del 22%. L’intervento è iniziato l’8 aprile 2024 ed è stato soggetto a sospensioni e proroghe per via di numerosi imprevisti; l’ultimazione è prevista entro la fine dell’anno.

Il progetto, coordinato dall’Area 8 – Rigenerazione Urbana e PNRR, con Responsabile Unico del Procedimento l’architetta Alessia Cordisco, ha subito una Perizia di Variante approvata con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 19 maggio scorso. Le modifiche hanno ampliato la perimetrazione dell’area per garantire omogeneità e coerenza, e previsto la sostituzione delle alberature esistenti – giudicate instabili e pericolose – con 32 nuove piante di pari valore estetico e dimensioni. Altre alberature saranno piantate il prossimo autunno, quando le condizioni climatiche lo permetteranno, nelle aiuole già predisposte.

La nuova Piazza Sant’Eligio sarà completata con l’installazione di 14 nuove panchine, non previste nei progetti del 2018 (progetto iniziale), del 2019 (progetto definitivo), né in quello esecutivo del 2022. La loro installazione è resa possibile grazie a uno stanziamento aggiuntivo di 200mila euro previsto dall’Amministrazione Episcopo nel bilancio comunale 2025, destinato agli arredi urbani.

La superficie dell’area interessata dai lavori, comprendente Piazza Sant’Eligio e i marciapiedi adiacenti, è pari a 3.191,20 mq, con un investimento complessivo di circa 730.000 euro.

“Restituiamo alla città e all’uso pubblico la prima e più significativa parte di un intervento complesso – aggiunge l’assessore Galasso – che ha subito ritardi a causa di numerose complicazioni emerse in corso d’opera. Ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi. I lavori proseguiranno su via Sant’Eligio, fino a Piazza Ungaretti (Epitaffio), per poi spostarsi su viale della Repubblica e su Piazza Caduti sul Lavoro. In quest’ultima area, un tempo occupata da un distributore di carburanti dismesso da anni, realizzeremo un nuovo spazio pubblico verde, nell’ambito di un ulteriore intervento di riqualificazione urbana.”